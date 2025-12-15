HDS 12/18-4 S: este equipo inicial de la gama superior de limpiadoras de alta presión con agua caliente de Kärcher destaca por su elevado caudal de agua, que también permite el servicio con una segunda lanza pulverizadora. La pistola HD EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario. La limpiadora de alta presión es intuitiva de manejar y de transportar, y gracias al modo eco!efficiency, la tecnología de quemadores optimizada y una dosificación exacta del detergente ofrece un servicio de máxima eficacia y respetuoso con el medio ambiente. Se encargan de facilitar un rendimiento de limpieza excelente, entre otros elementos, la tecnología de boquillas patentada, la bomba axial de tres émbolos con pistones cerámicos y el turboventilador, mientras que la seguridad operacional está garantizada en todo momento mediante un sensor preciso de gases de escape. El chasis robusto y resistente a la corrosión soporta incluso los usos más exigentes sin problemas y presenta una construcción cómoda y sencilla. Esto proporciona un fácil acceso a todos los componentes importantes, así como la posibilidad de consultar en todo momento y de forma cómoda los datos de servicio.