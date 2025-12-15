Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic
Potente limpiadora de alta presión de la gama HD Classic: HD 9/20-4 Classic con caudal de agua de 900 l/h, accionamiento trifásico y bomba de cigüeñal con pistones cerámicos. Para largos intervalos de servicio.
La limpiadora de alta presión HD 9/20-4 Classic es el modelo más potente de la gama HD Classic. El equipo funciona con corriente trifásica, convence con un caudal de agua de 900 l/h y destaca por su larga vida útil. Todos los componentes están diseñados para el uso continuo. El manejo intuitivo, las dimensiones compactas y el peso reducido garantizan un cómodo manejo. La limpiadora de alta presión ofrece espacio de almacenamiento suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios. Y la HD 9/20-4 Classic también convence en lo referente a la eficacia: los tiempos de limpieza reducidos garantizan una mayor rentabilidad. A esto hay que añadir el mantenimiento muy sencillo. El equipo ofrece un fácil acceso a todos los componentes relevantes.
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistenciaCigüeñales extragrandes y bielas con rodamientos de bolas resistentes. Pistón cerámico para un desgaste menor. Paquetes de juntas de alto rendimiento para una mayor vida útil.
Mantenimiento especialmente sencilloLa amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza el acceso sencillo a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento. El filtro fino para agua de gran tamaño se encarga de proteger la bomba de forma óptima. Almacenamiento de boquillas integrado.
Mayor rendimiento de limpiezaBoquillas de chorro concentrado plano patentadas por Kärcher: una fuerza de impacto hasta un 40 % mayor que las boquillas convencionales. Un alto rendimiento de superficie y una eliminación de la suciedad en profundidad.
Excelente movilidad
- Las ruedas de gran tamaño y el asa de empuje ergonómica proporcionan una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo.
- El asa de empuje plegable permite el almacenamiento en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|520 - 900
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|70 - 200 / 7 - 20
|Presión máx. (bar)
|240
|Potencia de conexión (kW)
|6,9
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|56
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza de acero inoxidable: 600 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Desconexión de presión
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de piscinas
Accesorios
