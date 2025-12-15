Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic

Potente limpiadora de alta presión de la gama HD Classic: HD 9/20-4 Classic con caudal de agua de 900 l/h, accionamiento trifásico y bomba de cigüeñal con pistones cerámicos. Para largos intervalos de servicio.

La limpiadora de alta presión HD 9/20-4 Classic es el modelo más potente de la gama HD Classic. El equipo funciona con corriente trifásica, convence con un caudal de agua de 900 l/h y destaca por su larga vida útil. Todos los componentes están diseñados para el uso continuo. El manejo intuitivo, las dimensiones compactas y el peso reducido garantizan un cómodo manejo. La limpiadora de alta presión ofrece espacio de almacenamiento suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios. Y la HD 9/20-4 Classic también convence en lo referente a la eficacia: los tiempos de limpieza reducidos garantizan una mayor rentabilidad. A esto hay que añadir el mantenimiento muy sencillo. El equipo ofrece un fácil acceso a todos los componentes relevantes.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic: Gran durabilidad y resistencia
Gran durabilidad y resistencia
Cigüeñales extragrandes y bielas con rodamientos de bolas resistentes. Pistón cerámico para un desgaste menor. Paquetes de juntas de alto rendimiento para una mayor vida útil.
Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic: Mantenimiento especialmente sencillo
Mantenimiento especialmente sencillo
La amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza el acceso sencillo a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento. El filtro fino para agua de gran tamaño se encarga de proteger la bomba de forma óptima. Almacenamiento de boquillas integrado.
Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic: Mayor rendimiento de limpieza
Mayor rendimiento de limpieza
Boquillas de chorro concentrado plano patentadas por Kärcher: una fuerza de impacto hasta un 40 % mayor que las boquillas convencionales. Un alto rendimiento de superficie y una eliminación de la suciedad en profundidad.
Excelente movilidad
  • Las ruedas de gran tamaño y el asa de empuje ergonómica proporcionan una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo.
  • El asa de empuje plegable permite el almacenamiento en poco espacio.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 520 - 900
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 70 - 200 / 7 - 20
Presión máx. (bar) 240
Potencia de conexión (kW) 6,9
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 56
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 709 x 469 x 1000

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Lanza de acero inoxidable: 600 mm
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Sistema antirrotaciones (AVS)
  • Desconexión de presión
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic
Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic
Hidrolimpiadora HD 9/20-4 Classic
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de piscinas
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial