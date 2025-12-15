Hidrolimpiadora HD 9/21 G
Sin necesidad de alimentación de corriente y totalmente móvil: gracias a un motor de gasolina de Honda a bordo, con la HD 9/21 G de la gama HD Gasoline Advanced puede trabajar de forma independiente de la conexión de corriente.
El concepto de marco ergonómico de la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 9/21 G de la gama HD Gasoline Advanced permite una movilidad máxima. El equipo, protegido gracias a su marco base de gran estabilidad, soporta usos incluso bajo condiciones desfavorables. El motor de gasolina de Honda proporciona en todas partes electricidad de forma fiable cuando no hay conexiones disponibles. En caso de que no haya ninguna conexión de agua, el equipo puede aspirar el agua directamente y aplicarla con una presión de trabajo de 210 bar. Una termoválvula y un filtro de agua protegen la bomba de daños incluso durante el funcionamiento en circuito cerrado. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. La HD 9/21 G convence también por su concepto de funcionamiento bien pensado, sus posibilidades de almacenaje de accesorios, las ruedas antipinchazos y una gran variedad de posibilidades de ampliación opcionales.
Características y ventajas
Máxima autonomíaEquipada con fiables motores Honda o Yanmar para la utilización sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresalienteEl concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidadEl marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|200 - 850
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|10 - hasta 210 / 1 - hasta 21
|Presión máx. (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Entrada de agua
|1″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 340
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Portátil
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|72,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|80
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Regulación continua de la presión y del caudal del agua
- Función de detergente: Aspiración
Accesorios
