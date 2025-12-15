Limpiadora de ultra-alta presión HD 13/35 Ge Cage
Hasta 350 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.
Con una presión de trabajo de hasta 350 bar, este equipo elimina incluso la suciedad persistente. El robusto diseño de la Cage lo hace especialmente estable: se puede cargar con grúa, además, los componentes están protegidos por todos lados. Muchas otras ventajas hacen de este equipo la primera opción para uso profesional. Práctico y cómodo: gracias al portalanzas y al gancho integrado para la manguera, el equipo siempre tiene sus accesorios a punto. El contador de horas de servicio indica los tiempos de marcha exactos de la bomba. Almacenamiento seguro: accesorios y herramientas se guardan en un compartimento protegido. Fácil de transportar: el principio de carretilla para sacos permite transportar los equipos más fácilmente que los equipos de cuatro ruedas, sobre todo en terreno impracticable, como en las obras. Fiable y segura: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento KÄRCHER proporciona la presión necesaria. Una protección opcional contra falta de agua protege tanto al usuario como a la bomba.
Características y ventajas
Pistola manual de uso industrial
- Robusta y duradera: la nueva pistola manual de uso industrial de Kärcher ha sido concebida especialmente para condiciones de uso más exigentes.
Regulación de la velocidad
- La velocidad de giro se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.
Movilidad
Autonomía
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|100 - máx. 350 / 10 - 35
|Caudal (l/h)
|500 - 1300
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Combustible
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 690
|Potencia del motor (kW)
|16
|Tipo de bombas
|Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
|Peso sin accesorios (kg)
|122
|Peso (con accesorios) (kg)
|150
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola industrial
- Lanza de acero inoxidable: 700 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Arranque eléctrico
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
- Válvula de seguridad
- Contador de horas de funcionamiento
Videos
Accesorios
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.