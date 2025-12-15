Sistema de tratamiento de agua WRP 8000
La instalación de reciclaje de agua WRP 8000 tiene un caudal de hasta 8000 l/h y reduce el consumo de agua limpia hasta un 85 % de forma eficaz y rentable.
La WRP 8000 ahorra hasta un 85 % de agua limpia. Con un caudal de hasta 8000 l/h, el sistema de reciclaje de agua permite reciclar de forma económica y eficaz aguas residuales sin aceites; todo ello sin añadir sustancias químicas de floculación. Gracias al acreditado filtrado de arena, se eliminan de forma segura todas las partículas de más de 20 µm. De este modo, el agua reciclada puede volver a utilizarse para todos los procesos de lavado de vehículos de la instalación. Dependiendo de las disposiciones legales, el agua excedente puede verterse directamente a la red de alcantarillado a través del rebosadero del depósito acumulado de bombeo, o bien a través de un dispositivo de separación. Opcionalmente, las aguas residuales también pueden verterse directamente del depósito de reciclaje a la red de alcantarillado. Mediante una recirculación continua y una buena ventilación, pueden evitarse en gran medida los olores desagradables. El sistema modular ofrece la solución óptima para cada ubicación.
Características y ventajas
Solución sin productos químicos
- Reducidos gastos de servicio.
- Robusto método de filtración.
- Rápida amortización de los costes de inversión.
Concepción modular
- Soluciones específicas para cada cliente y ubicación.
Ahorro de agua limpia de hasta un 85 %
- Menores costes de agua de red.
- Alta rentabilidad.
Instalación sencilla
- Gastos de montaje reducidos gracias al escaso tiempo de instalación.
Aprobación del diseño Z-83.3-29 como justificante para un mayor proceso de recirculación
- Procedimiento de autorización simplificado en la autoridad local competente del suministro de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Potencia de conexión (kW)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|700 x 620 x 1600
Campos de aplicación
- Reciclaje de agua para instalaciones de lavado de vehículos
- Reciclaje de agua para instalaciones de lavado de vehículos industriales
Accesorios
