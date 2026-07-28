噴射軟管，1/2"

5 米噴射軟管，帶電控電纜和快插接頭，無痕外層，無硅 (1/2" 直徑 ) 。

技術說明

技術數據

包括包裝的重量 (kg) 5.9
尺寸(長x寬x高) (m) 5
兼容的設備