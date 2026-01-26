乾冰清洗機 IB 7/40 Classic
歸功於氣流最佳化，我們的 Ice Blaster IB 7/40 乾冰清洗機即使在低氣壓下工作，也能以出色的清潔效果令人印象深刻。這是一款緊湊型的設備。
Ice Blaster IB 7/40 Classic 是一款高效能的乾冰清洗機，在艱難的日常使用中，憑藉安全便捷的操作、輕鬆的機動性以及可靠的運行表現令人印象深刻。當然，所有零件和技術均符合最高的品質標準。舉例來說，設計周詳的配料技術可防止機器在噴射過程中結冰，而最佳化的氣流即使在相對較低的壓力和空氣消耗量下，也能確保出色的清潔效果，同時保持相對較低的運行噪音。噴射壓力與冰塊輸送量可透過按鈕進行無級調節，此功能也可以透過鑰匙開關禁用。整合式的油水分離器，以及一鍵式殘留冰塊清除系統（用於移除使用後剩餘的乾冰），也是標準配置。所有相關的工作參數，以及運行時間、每小時平均冰塊消耗量或總冰塊消耗量等統計數值，都可以輕鬆地從顯示器上讀取。
特點和好處
清晰的顯示設定值容易操作學習，電子化的控制介面讓操作更為容易
自動殘餘乾冰傾倒只要單按鍵就可以將殘餘乾冰移除，避免主機受到低溫影響
整體式油水分離器機器不會凍住。
完善的觸發扳槍支架
- 乾冰噴槍安全固定
- 理想清潔定位(噴頭的移除等)
優異的移動性
- 在不平坦表面上實現舒適操控的最佳機器平衡。
高效的機器內部氣體流動
- 從機器向噴嘴輸送干冰，途中不損壞干冰。
- 使用噴嘴，實現最高清潔性能。
存放噴嘴和工具的整體式存儲倉
- 所有在主機上的元件都容易維護
技術說明
技術數據
|電線負荷 (kW)
|0.6
|罩/框架
|不鏽鋼 (1.4301)
|電線長度 (m)
|7
|氣壓 (bar/MPa)
|2 - 10 / 0.2 - 1
|空氣質量
|乾爽無油
|空氣流量 (m³/min)
|0.5 - 3.5
|噪音計量錶 (dB(A))
|99
|乾冰容量 (kg)
|15
|乾冰微晶體(直徑) (mm)
|3
|乾冰消耗量(公斤/每小時) (kg/h)
|15 - 50
|電流相數(相) (Ph)
|1
|頻率 (Hz)
|50 - 60
|電壓 (V)
|220 - 240
|淨重 (不含配件) (kg)
|93
|重量（含附件） (kg)
|75
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- 潤滑噴頭接環
- 扁平噴射噴嘴
- 平扳手（用於更換噴嘴）: 2 Piece(s)
- 電子式控制乾冰噴管與快接套件
- 乾冰噴槍(人體工學與安全性)
- 工具袋
設備
- 電子控制
- 油水分離器
應用領域
- 清理模具和鑄造工具
- 去除塑料部件的毛刺
- 清潔鍛造工具
- 清潔瓶裝設備和攪拌設備
- 清潔輸送機、運輸和搬運系統
- 清潔烘爐
- 清潔印刷機及其周邊環境
- 清潔木材加工機械
- 清潔發電機、渦輪機、開關櫃和熱交換器