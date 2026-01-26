乾冰清洗機 IB 7/40 Classic

歸功於氣流最佳化，我們的 Ice Blaster IB 7/40 乾冰清洗機即使在低氣壓下工作，也能以出色的清潔效果令人印象深刻。這是一款緊湊型的設備。

Ice Blaster IB 7/40 Classic 是一款高效能的乾冰清洗機，在艱難的日常使用中，憑藉安全便捷的操作、輕鬆的機動性以及可靠的運行表現令人印象深刻。當然，所有零件和技術均符合最高的品質標準。舉例來說，設計周詳的配料技術可防止機器在噴射過程中結冰，而最佳化的氣流即使在相對較低的壓力和空氣消耗量下，也能確保出色的清潔效果，同時保持相對較低的運行噪音。噴射壓力與冰塊輸送量可透過按鈕進行無級調節，此功能也可以透過鑰匙開關禁用。整合式的油水分離器，以及一鍵式殘留冰塊清除系統（用於移除使用後剩餘的乾冰），也是標準配置。所有相關的工作參數，以及運行時間、每小時平均冰塊消耗量或總冰塊消耗量等統計數值，都可以輕鬆地從顯示器上讀取。

特點和好處
乾冰清洗機 IB 7/40 Classic: 清晰的顯示
清晰的顯示
設定值容易操作學習，電子化的控制介面讓操作更為容易
乾冰清洗機 IB 7/40 Classic: 自動殘餘乾冰傾倒
自動殘餘乾冰傾倒
只要單按鍵就可以將殘餘乾冰移除，避免主機受到低溫影響
乾冰清洗機 IB 7/40 Classic: 整體式油水分離器
整體式油水分離器
機器不會凍住。
完善的觸發扳槍支架
  • 乾冰噴槍安全固定
  • 理想清潔定位(噴頭的移除等)
優異的移動性
  • 在不平坦表面上實現舒適操控的最佳機器平衡。
高效的機器內部氣體流動
  • 從機器向噴嘴輸送干冰，途中不損壞干冰。
  • 使用噴嘴，實現最高清潔性能。
存放噴嘴和工具的整體式存儲倉
  • 所有在主機上的元件都容易維護
技術說明

技術數據

電線負荷 (kW) 0.6
罩/框架 不鏽鋼 (1.4301)
電線長度 (m) 7
氣壓 (bar/MPa) 2 - 10 / 0.2 - 1
空氣質量 乾爽無油
空氣流量 (m³/min) 0.5 - 3.5
噪音計量錶 (dB(A)) 99
乾冰容量 (kg) 15
乾冰微晶體(直徑) (mm) 3
乾冰消耗量(公斤/每小時) (kg/h) 15 - 50
電流相數(相) (Ph) 1
頻率 (Hz) 50 - 60
電壓 (V) 220 - 240
淨重 (不含配件) (kg) 93
重量（含附件） (kg) 75
尺寸(長x寬x高) (mm) 768 x 510 x 1096

Scope of supply

  • 潤滑噴頭接環
  • 扁平噴射噴嘴
  • 平扳手（用於更換噴嘴）: 2 Piece(s)
  • 電子式控制乾冰噴管與快接套件
  • 乾冰噴槍(人體工學與安全性)
  • 工具袋

設備

  • 電子控制
  • 油水分離器
應用領域
  • 清理模具和鑄造工具
  • 去除塑料部件的毛刺
  • 清潔鍛造工具
  • 清潔瓶裝設備和攪拌設備
  • 清潔輸送機、運輸和搬運系統
  • 清潔烘爐
  • 清潔印刷機及其周邊環境
  • 清潔木材加工機械
  • 清潔發電機、渦輪機、開關櫃和熱交換器
