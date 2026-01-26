Ice Blaster IB 7/40 Classic 是一款高效能的乾冰清洗機，在艱難的日常使用中，憑藉安全便捷的操作、輕鬆的機動性以及可靠的運行表現令人印象深刻。當然，所有零件和技術均符合最高的品質標準。舉例來說，設計周詳的配料技術可防止機器在噴射過程中結冰，而最佳化的氣流即使在相對較低的壓力和空氣消耗量下，也能確保出色的清潔效果，同時保持相對較低的運行噪音。噴射壓力與冰塊輸送量可透過按鈕進行無級調節，此功能也可以透過鑰匙開關禁用。整合式的油水分離器，以及一鍵式殘留冰塊清除系統（用於移除使用後剩餘的乾冰），也是標準配置。所有相關的工作參數，以及運行時間、每小時平均冰塊消耗量或總冰塊消耗量等統計數值，都可以輕鬆地從顯示器上讀取。