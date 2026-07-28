吹風器適配器組
確保使用 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器輕鬆充氣和放氣空氣床墊、游泳池、充氣船等。
Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器的應用範圍通過吹風器適配器組進一步擴展。當使用吹風功能將吸塵管連接時，該設備可以輕鬆充氣空氣床墊、游泳池及游泳輔助器材，甚至充氣船。當吸塵管連接到設備的吸塵接口時，空氣會自動被抽出，使得繁瑣的人工排氣不再成為問題。這個配件套件包含一個適配器，用於連接到兩用吸塵器的吸塵管，並配有三種不同的噴嘴尺寸（ S 、 M 和 L ），兼容多種充氣產品的閥門。
特點和好處
使用兩用吸塵器的吹風功能進行充氣
- 與手動充氣相比，節省時間和精力。
使用兩用吸塵器的吸塵功能進行放氣
- 與手動放氣相比，快速便捷。
該配件套件包含適配器和三種不同尺寸的噴嘴
- 適配器可安全連接到吸塵管。
- 三種包含的噴嘴尺寸（ S 、 M 和 L ）與多種充氣產品的閥門兼容，並可輕鬆安裝在適配器上。
適用於所有 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器的配件套件
技術說明
技術數據
|數量 (-part)
|2
|標準寬度(公釐) (mm)
|NW 35
|顏色
|黑色
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|110 x 70 x 80
應用領域
- 充氣產品（例如空氣床）