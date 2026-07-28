Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器的應用範圍通過吹風器適配器組進一步擴展。當使用吹風功能將吸塵管連接時，該設備可以輕鬆充氣空氣床墊、游泳池及游泳輔助器材，甚至充氣船。當吸塵管連接到設備的吸塵接口時，空氣會自動被抽出，使得繁瑣的人工排氣不再成為問題。這個配件套件包含一個適配器，用於連接到兩用吸塵器的吸塵管，並配有三種不同的噴嘴尺寸（ S 、 M 和 L ），兼容多種充氣產品的閥門。