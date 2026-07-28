此布料噴嘴得益於其靈活的底部和四個超寬的線圈提升器，能夠在吸塵時完美貼合清潔表面，實現卓越的清潔效果。因而，污垢，特別是動物毛髮，能快速且可靠地從汽車和家庭的紡織表面上清除。此布料噴嘴的工作寬度寬達 180 毫米，適用於 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機。