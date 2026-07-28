家具噴嘴 - 寵物毛髮專用
超寬的布料噴嘴專為可靠去除汽車和家用紡織品上的污垢，特別是動物毛髮，與 Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機兼容使用。
此布料噴嘴得益於其靈活的底部和四個超寬的線圈提升器，能夠在吸塵時完美貼合清潔表面，實現卓越的清潔效果。因而，污垢，特別是動物毛髮，能快速且可靠地從汽車和家庭的紡織表面上清除。此布料噴嘴的工作寬度寬達 180 毫米，適用於 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機。
特點和好處
超寬噴嘴（工作寬度 180 毫米）具備靈活底部和四個超寬的線圈提升器。
- 與標準布料噴嘴相比，提供更好的清潔效果和時間節省。
適用於所有 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機。
技術說明
技術數據
|數量 (Piece(s))
|1
|標準寬度(公釐) (mm)
|NW 35
|工作寬度 (mm)
|180
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|180 x 75 x 95
應用領域
- 汽車後備箱
- 後座
- 汽車座椅
- 腳部空間
- 腳墊
- 寵物籃和床
- 布藝
- 軟墊家具
- 床墊
- 家居紡織品，例如窗簾或坐墊套