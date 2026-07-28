家具噴嘴 - 寵物毛髮專用

超寬的布料噴嘴專為可靠去除汽車和家用紡織品上的污垢，特別是動物毛髮，與 Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機兼容使用。

此布料噴嘴得益於其靈活的底部和四個超寬的線圈提升器，能夠在吸塵時完美貼合清潔表面，實現卓越的清潔效果。因而，污垢，特別是動物毛髮，能快速且可靠地從汽車和家庭的紡織表面上清除。此布料噴嘴的工作寬度寬達 180 毫米，適用於 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機。

特點和好處
超寬噴嘴（工作寬度 180 毫米）具備靈活底部和四個超寬的線圈提升器。
  • 與標準布料噴嘴相比，提供更好的清潔效果和時間節省。
適用於所有 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器和噴霧抽取清潔機。
技術說明

技術數據

數量 (Piece(s)) 1
標準寬度(公釐) (mm) NW 35
工作寬度 (mm) 180
顏色 黑色
重量 (kg) 0.1
包括包裝的重量 (kg) 0.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 180 x 75 x 95
兼容的設備
應用領域
  • 汽車後備箱
  • 後座
  • 汽車座椅
  • 腳部空間
  • 腳墊
  • 寵物籃和床
  • 布藝
  • 軟墊家具
  • 床墊
  • 家居紡織品，例如窗簾或坐墊套