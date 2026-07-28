滾筒墊桿(含滾筒刷片), 硬, 綠色, 350 mm

綠色的磨滾筒墊，用於深層清潔以及清除無紋理地板上的粘性污垢。

技術說明

技術數據

顏色 綠色
長度 (mm) 350
硬度等級
數量 (Piece(s)) 1
包括包裝的重量 (kg) 0.4