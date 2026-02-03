廣泛的配件套裝，包括1.5米長的軟管，超長縫隙噴頭，汽車噴頭，硬毛吸塵刷，軟毛的吸塵刷和用於光滑表面和窗戶表面的超細纖維布，室內汽車清潔是孩子們的遊戲 –汽車將變成一塵不染的舒適區域。 無論是腳部擱腳板，腳墊，汽車座椅，儀表板，中控台，窗戶還是汽車後車箱：此附件套件都能立即使整個汽車內飾閃閃發光。 它確保即使是難以觸及的區域（例如縫隙和脆弱的表面）也可以完美清潔。 該配件套裝適用於所有Kärcher家庭和園藝多功能吸塵機。