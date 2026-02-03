車内飾清潔工具
從腳部空間，座椅到汽車後備箱：Kärcher家用和園藝多功能吸塵機的專用附件套件可確保不間斷地清潔汽車內部。
廣泛的配件套裝，包括1.5米長的軟管，超長縫隙噴頭，汽車噴頭，硬毛吸塵刷，軟毛的吸塵刷和用於光滑表面和窗戶表面的超細纖維布，室內汽車清潔是孩子們的遊戲 –汽車將變成一塵不染的舒適區域。 無論是腳部擱腳板，腳墊，汽車座椅，儀表板，中控台，窗戶還是汽車後車箱：此附件套件都能立即使整個汽車內飾閃閃發光。 它確保即使是難以觸及的區域（例如縫隙和脆弱的表面）也可以完美清潔。 該配件套裝適用於所有Kärcher家庭和園藝多功能吸塵機。
特點和好處
綜合附件套件，徹底徹底清潔汽車內飾
包括1.5米長的延長軟管，可使操作半徑更大，更大的自由度
適用於所有 Kärcher Home & Garden 兩用吸塵器的配件套件
技術說明
技術數據
|數量 (-part)
|6
|纖維成分紡織品
|80% 聚酯; 20% 聚酰胺
|標準寬度(公釐) (mm)
|35
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.7
|包括包裝的重量 (kg)
|0.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|560 x 230 x 130
應用領域
- 走廊
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）
- 車內側袋
- 汽車儀表板
- 中央控制台
- 汽車後備箱
- 汽車座椅
- 後座
- 腳部空間
- 擋風玻璃