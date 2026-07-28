強力噴嘴 0°, 075

強力液柱流高壓噴頭，針對特別頑強髒污使用。

強力液柱流高壓噴頭，針對特別頑強髒污使用。

技術說明

技術數據

噴嘴尺寸 ( ) 75
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
顏色 銀色