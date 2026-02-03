高壓清洗機 高壓清洗機 HDS 13/20-4 S
HDS 13 / 20-4 S是在高級別中功能最強大的熱水高壓清洗機，並配有4極水冷電動機和大型LED顯示屏。
Kärcher的超高壓熱水高壓清洗機提供強大動力：HDS 13 / 20-4 S是我們擁有最強效能的高壓清洗機。提供高水流量雙噴嘴操作，從而簡化並加快了大量工作。EASY！Force HP高壓噴槍利用高壓射流的後座力，令用家可長時間使用而不容易感到疲勞。除了提供高效能表現，它亦具有多種創新的設備功能，例如 eco!efficiency模式、用於調節水硬度的開關、渦輪吹風機、精確的清潔劑給料位置、進階的燃燒器運作、高泵效率，以及獲得專利的噴嘴技術。其他亮點包括易用性高，靈活便攜概念以及容易兼容其他組件、零件，對搬運、運輸及維修工作帶來不少方便。
特點和好處
高效率在eco!efficiency模式下，機器在最經濟的溫度範圍內（60°C）運行，采用全部流量。 與全運行狀態比較燃燒器將會降低20%能源耗損
可靠性軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護泵不會因為髒污垢受損 可以顯示工作時間和服務間隔數據。
最高效率高效，久經考驗的燃燒器技術。 4極電機和3活塞軸流泵 水冷式電機具有較高的性能和耐用性。
收納處
- 寬大儲物盒收納清潔劑、手套或工具
- 左利手用戶和右利手用戶均便於操作，非常適合雙噴管運行。
清潔劑計量單元
- 精準劑量閥可以確認低量耗損
- 能隨時從一號清潔劑箱調整到二號
- 當調整到0時水箱將自動進行清潔
節省能源和時間：EASY!Force 高壓槍和簡易！快速存取功能。
- 最後不費吹灰之力：EASY!Force高壓槍。
- EASY!Lock 快速接頭：堅固耐用。比螺絲快五倍。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|400
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|600 - 1300
|運作壓力 (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|最高溫度（進水12°C） (°C)
|min. 80 - max. 155
|燃油消耗，滿載 (kg/h)
|8.3
|取暖油消耗，eco!efficiency (kg/h)
|6.6
|電線負荷 (kW)
|9.3
|連接線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|25
|重量（含附件） (kg)
|188.5
|包括包裝的重量 (kg)
|200.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 長使用壽命
- 噴槍: 1050 mm
- 強力噴頭
- 伺服控制
設備
- 切斷壓力
- 選配雙噴桿運行
- 極性轉換插頭（3相）
- 軟式抑制系統防脈衝震動
- LED電子控制
- 2個清潔劑箱
- 缺水保護裝置
Videos
應用領域
- 車輛清洗
- 設備和機器清洗
- 工作間清潔
- 清洗戶外區域
- 工作站清潔
- 外牆清潔
- 游泳池清潔
- 清洗方法
- 生產工藝中的清洗
- 清洗生產設備