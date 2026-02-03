Kärcher的超高壓熱水高壓清洗機提供強大動力：HDS 13 / 20-4 S是我們擁有最強效能的高壓清洗機。提供高水流量雙噴嘴操作，從而簡化並加快了大量工作。EASY！Force HP高壓噴槍利用高壓射流的後座力，令用家可長時間使用而不容易感到疲勞。除了提供高效能表現，它亦具有多種創新的設備功能，例如 eco!efficiency模式、用於調節水硬度的開關、渦輪吹風機、精確的清潔劑給料位置、進階的燃燒器運作、高泵效率，以及獲得專利的噴嘴技術。其他亮點包括易用性高，靈活便攜概念以及容易兼容其他組件、零件，對搬運、運輸及維修工作帶來不少方便。