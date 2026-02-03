Household kit

方便的配件套裝，用於在乾地噴嘴和家具噴嘴之間切換。適用於所有 Kärcher Home & Garden 濕乾兩用吸塵器和噴抽清潔機。

這款家用套件包含可切換的乾地噴嘴和家具噴嘴，是許多常見家務清潔工作理想的配件。乾地噴嘴可通過腳踏開關進行切換，適用於地毯和硬質地板，而實用的家具噴嘴配有兩個植絨帶，非常適合對軟墊家具及其他布藝家具進行柔和的吸塵。

特點和好處
可切換乾式真空吸嘴
  • 配有符合不同地板材質（例如地毯或地板 / 鑲板）的地板噴嘴
  • 具有符合熟悉的乾式吸塵器的地毯和硬地板符號，可快速且輕鬆地調整
包括停車夾（僅適用於 WD 濕乾吸塵器）
  • 如有需要，可以將其固定在地板噴嘴上
  • 設計用於在工作中斷期間快速且輕鬆地進行中間吸塵管和噴嘴的停放
配備帶有兩個植絨帶的家具噴嘴
  • 用於溫和且徹底清潔軟墊、軟墊家具和紡織表面
適用於所有 Kärcher Home & Garden 濕乾兩用吸塵器和噴抽清潔機的配件套裝
技術說明

技術數據

數量 (-part) 3
標準寬度(公釐) (mm) ID 35
顏色 黑色
重量 (kg) 0.4
包括包裝的重量 (kg) 0.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 260 x 65 x 257
兼容的設備
應用領域
  • 地毯
  • 地顫
  • 硬地板
  • 布藝
  • 軟墊家具
  • 床墊