這款家用套件包含可切換的乾地噴嘴和家具噴嘴，是許多常見家務清潔工作理想的配件。乾地噴嘴可通過腳踏開關進行切換，適用於地毯和硬質地板，而實用的家具噴嘴配有兩個植絨帶，非常適合對軟墊家具及其他布藝家具進行柔和的吸塵。