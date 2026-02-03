抓絨過濾袋還適用於 Kärcher 乾濕兩用真空吸塵機 WD 2 Plus 、 WD 3 、 WD 3 Battery 和 KWD 1 至 KWD 3 以及 Kärcher 噴抽式清洗機 SE 4001 和 SE 4002 。它們在 由於其極強的抗撕裂材料、最佳的吸力和高水平的灰塵保留。 它們非常適合要求苛刻的應用，例如 用於吸走粗糙和潮濕的污垢。 共包含四個裝。