抓絨過濾袋 KFI 357
極其抗撕裂的抓絨過濾袋專為 Kärcher 乾濕兩用真空吸塵機 WD 2 Plus、WD 3、WD 3 Battery 和 KWD 1–KWD 3 以及噴抽式清洗機 SE 4001/SE 4002 開發。
抓絨過濾袋還適用於 Kärcher 乾濕兩用真空吸塵機 WD 2 Plus 、 WD 3 、 WD 3 Battery 和 KWD 1 至 KWD 3 以及 Kärcher 噴抽式清洗機 SE 4001 和 SE 4002 。它們在 由於其極強的抗撕裂材料、最佳的吸力和高水平的灰塵保留。 它們非常適合要求苛刻的應用，例如 用於吸走粗糙和潮濕的污垢。 共包含四個裝。
特點和好處
三層無紡布材料
適用於 Kärcher WD 1 Compact Battery 、 WD 2 Plus 、 WD 2-18 、 WD 2 、 WD 3 、 WD 3-18 、 WD 3 Battery 、 KWD 1–3 、 MV 2 、 MV 3 濕乾兩用吸塵器
適用於 Kärcher SE 4 、 SE 4001 、 SE 4002 噴抽清潔機
技術說明
技術數據
|數量 (Piece(s))
|4
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|230 x 200 x 12
應用領域
- 幹污垢
- 多合一：去除各種乾濕日常污垢。