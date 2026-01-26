均勻高效的清潔：四個高壓噴嘴可消除各種表面上的頑固污垢。 根據應用場合，可以輕鬆，快速地更換框架。 具有用於清潔外牆和牆壁的刷毛的框架可以保護用戶免受噴霧水的侵害，也可以沿表面輕輕移動。 對於清潔玻璃表面（例如溫室），帶有超細纖維墊的框架非常好，該框架通過鉤環固定。 磨料纖維可去除污垢，並確保輕柔地清潔表面。