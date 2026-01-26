NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
外牆和玻璃表面可通過清潔附件在高壓下進行最佳清潔。 與Kärcher伸縮式噴槍組合使用時特別有效。
均勻高效的清潔：四個高壓噴嘴可消除各種表面上的頑固污垢。 根據應用場合，可以輕鬆，快速地更換框架。 具有用於清潔外牆和牆壁的刷毛的框架可以保護用戶免受噴霧水的侵害，也可以沿表面輕輕移動。 對於清潔玻璃表面（例如溫室），帶有超細纖維墊的框架非常好，該框架通過鉤環固定。 磨料纖維可去除污垢，並確保輕柔地清潔表面。
特點和好處
可變框架無需工具即可進行簡單的更改，即可在堅硬或敏感（玻璃）表面上使用。
四個高壓噴嘴有效消除頑固的污垢和高效能區域。
封面和框架之間的鉸鏈配件適合於表面，因此能夠實現良好的接觸表面。
可拆洗的超細纖維墊
- 超細纖維墊可在60°C的溫度下洗滌。
技術說明
技術數據
|纖維成分紡織品
|70% 聚酯; 30% 聚酰胺
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.6
|包括包裝的重量 (kg)
|0.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
應用領域
- 表面
- 溫室花園
- 擋風玻璃