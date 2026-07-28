強力噴嘴 15°, 045

15°噴霧角的扇形噴霧噴頭，最適合用來對付頑強髒污。

15°噴霧角的扇形噴霧噴頭，最適合用來對付頑強髒污。

技術說明

技術數據

噴嘴尺寸 ( ) 45
角度 (°) 15
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
顏色 銀色