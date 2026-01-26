資源節約卻功能強大：創新的HDS E 8 / 16-4 M熱水高壓清洗機提供24 kW的加熱輸出和最高85°C的高工作溫度。它也非常節能。電加熱機器的創新，高效的鍋爐隔熱層可將待機模式下的功耗降低40％。激活節能模式後，高壓清洗機會自動切換到60°C高效運行，這對於大多數清潔任務而言已足夠。但是，如果需要清除油性和油膩性很高的污垢，則應使用可能的最高工作溫度。通過伺服控制，即使連續運行，也可以輕鬆保持最高70°C的溫度。其他創新細節，例如EASY！強力高壓噴槍，它利用高壓射流的後坐力將操作員的保持力降低到零，以及EASY！鎖定快速-釋放緊固件，與傳統的螺絲連接相比，安裝和拆卸速度快了五倍，完善了出色的設備包裝。