高壓清洗機 HDS-E 8/16-4 M 24 kW
電加熱的HDS E 8 / 16-4 M熱水高壓清洗機具有24 kW的熱輸出和高能效。在不希望有廢氣或不允許有廢氣的地方適合使用。
資源節約卻功能強大：創新的HDS E 8 / 16-4 M熱水高壓清洗機提供24 kW的加熱輸出和最高85°C的高工作溫度。它也非常節能。電加熱機器的創新，高效的鍋爐隔熱層可將待機模式下的功耗降低40％。激活節能模式後，高壓清洗機會自動切換到60°C高效運行，這對於大多數清潔任務而言已足夠。但是，如果需要清除油性和油膩性很高的污垢，則應使用可能的最高工作溫度。通過伺服控制，即使連續運行，也可以輕鬆保持最高70°C的溫度。其他創新細節，例如EASY！強力高壓噴槍，它利用高壓射流的後坐力將操作員的保持力降低到零，以及EASY！鎖定快速-釋放緊固件，與傳統的螺絲連接相比，安裝和拆卸速度快了五倍，完善了出色的設備包裝。
特點和好處
能量效率高
- 采用高效能隔熱材料，在待機模式下，節約能源可達40%。
- 特有的環保高效模式。
工作溫度高
- 大容量熱水箱（最高85°C）。
- 滿負荷連續運行時最高溫度為45°C，伺服控制時最高溫度為70°C。
節省能源和時間：EASY!Force 高壓槍和簡易！快速存取功能。
- 最後不費吹灰之力：EASY!Force高壓槍。
- EASY!Lock 快速接頭：堅固耐用。比螺絲快五倍。
伺服控制
- 用於向附件輸送熱水，水溫顯著提高。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|400
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|300 - 760
|運作壓力 (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|最高溫度（進水12°C） (°C)
|min. 45 - max. 85
|電線負荷 (kW)
|29.5
|連接線 (m)
|5
|加熱輸出 (kW)
|24
|重量（含附件） (kg)
|122.1
|包括包裝的重量 (kg)
|133.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6, 250 bar
- 噴槍: 1050 mm
- 強力噴頭
設備
- 無輻射電動加熱（12 kW / 24 kW）
- 控制裝置含燈號顯示
- 切斷壓力
- 2個清潔劑箱
- 伺服控制
應用領域
- 電加熱熱水高壓清潔器，可在室內無廢氣運行