創新的 Kärcher Shoe!Cleaner 可快速、徹底且無滴水地清潔各類運動鞋和休閒鞋。這使得在室內清潔跑鞋、登山靴甚至時尚運動鞋變得輕而易舉，並且不會弄髒家中環境。得益於可更換的刷圈設計，鞋子的鞋底和鞋面都能被快速徹底地清潔。柔軟的刷毛即便對較為精緻的材質，也能實現高效且溫和的清潔。此外，清潔過程中自動吸水功能可讓鞋子瞬間變乾。 Shoe!Cleaner 還配備系統清潔功能，可防止配件在使用過程中變髒。因此， Shoe!Cleaner 是理想的可靠配件，完美適配 Kärcher SE 3 Compact 、 SE 4 、 SE 5 和 SE 6 噴抽清潔機，滿足所有鞋類清潔需求。