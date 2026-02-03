Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 and 6
快速且無滴水的鞋類清潔： Shoe!Cleaner 是徹底清潔運動鞋和休閒鞋的完美配件。適用於 SE 3 Compact 、 4 、 5 和 6 型噴抽清潔機。
創新的 Kärcher Shoe!Cleaner 可快速、徹底且無滴水地清潔各類運動鞋和休閒鞋。這使得在室內清潔跑鞋、登山靴甚至時尚運動鞋變得輕而易舉，並且不會弄髒家中環境。得益於可更換的刷圈設計，鞋子的鞋底和鞋面都能被快速徹底地清潔。柔軟的刷毛即便對較為精緻的材質，也能實現高效且溫和的清潔。此外，清潔過程中自動吸水功能可讓鞋子瞬間變乾。 Shoe!Cleaner 還配備系統清潔功能，可防止配件在使用過程中變髒。因此， Shoe!Cleaner 是理想的可靠配件，完美適配 Kärcher SE 3 Compact 、 SE 4 、 SE 5 和 SE 6 噴抽清潔機，滿足所有鞋類清潔需求。
特點和好處
創新的 Kärcher 技術，實現最佳清潔效果可替換的刷毛冠，徹底清潔鞋底和鞋面。 無滴應用，因為在清潔過程中水會自動被抽走。 低殘留水分，可快速乾燥紡織品表面。
簡單方便的操作系統清潔功能可防止配件在清潔過程中變髒，保持手部清潔，並能在使用後立即將配件儲存。 操作直觀。
軟刷毛從鞋子上徹底而溫和地去除污垢。 清潔敏感表面時不留痕跡
適用於 Kärcher SE 3 Compact 、 SE 4 、 SE 5 和 SE 6 噴抽清潔機
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|124 x 65 x 44
Videos
應用領域
- 鞋/登山靴