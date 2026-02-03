深層纖維清潔與緊湊設計： SE 3 Compact Home 噴抽清潔機是一種強大、高效且無殘留的紡織表面清潔解決方案。由於其緊湊的設計，該設備不僅易於操作，還能節省存放空間，確保在突發污漬情況下快速投入使用，進行徹底且方便的深層纖維清潔。污垢可快速有效地從布藝家具、小地毯和地毯跑道上清除。 配備內置清潔劑管的長而靈活的吸塵軟管，即使在難以觸及的地方，也能保證極大的便利性和靈活性。長電纜則確保最大範圍的移動自由度。設備上的實用存儲選項使所有配件隨時可用。 2 合 1 水箱系統確保用戶避免接觸污垢。清潔完成後，該噴抽清潔機還配備衛生系統清潔功能，可防止細菌和異味的產生。 產品包含：布藝噴抽噴嘴、縫隙噴抽噴嘴及清潔劑。