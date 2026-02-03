噴抽式清洗機 SE 3 Compact

這款高效且節能的噴抽清潔機以其對布藝表面（如布藝家具）進行深層纖維清潔的能力令人印象深刻，同時兼具緊湊的設計以及可保持設備自身清潔的系統清潔功能。

深層纖維清潔與緊湊設計： SE 3 Compact Home 噴抽清潔機是一種強大、高效且無殘留的紡織表面清潔解決方案。由於其緊湊的設計，該設備不僅易於操作，還能節省存放空間，確保在突發污漬情況下快速投入使用，進行徹底且方便的深層纖維清潔。污垢可快速有效地從布藝家具、小地毯和地毯跑道上清除。 配備內置清潔劑管的長而靈活的吸塵軟管，即使在難以觸及的地方，也能保證極大的便利性和靈活性。長電纜則確保最大範圍的移動自由度。設備上的實用存儲選項使所有配件隨時可用。 2 合 1 水箱系統確保用戶避免接觸污垢。清潔完成後，該噴抽清潔機還配備衛生系統清潔功能，可防止細菌和異味的產生。 產品包含：布藝噴抽噴嘴、縫隙噴抽噴嘴及清潔劑。

特點和好處
噴抽式清洗機 SE 3 Compact: 經驗證的 Kärcher 技術，確保最佳清潔效果
深入清潔紡織品表面的纖維。 低殘留水分，可快速乾燥紡織品表面。 高效的噴抽清潔方法結合強大且節能的電機，實現輕鬆快速的清潔
噴抽式清洗機 SE 3 Compact: 專門設計的配件，實現輕鬆的深層纖維清潔
布藝噴抽噴嘴可快速輕鬆清除頑固污垢，而縫隙噴抽噴嘴則能輕鬆清潔特別難以觸及的區域 內置噴霧軟管，提升清潔過程的便利性 長而高度靈活的吸塵軟管，進一步提高清潔的便利性
噴抽式清洗機 SE 3 Compact: 衛生沖洗功能
清潔后，使用沖洗功能清潔設備。這樣可以去除任何殘留的污垢，並避免細菌積聚產生的難聞氣味。 允許立即存儲乾淨的設備。
超緊湊的節省空間設計
  • 靈活，也適用於狹窄區域或難以進入的區域。
  • 帶有實用的手柄，可快速方便地運輸設備。
  • 收納不佔空間
雙水箱系統
  • 簡單的淡水箱填充。
  • 方便拆卸和清空污水箱，不與污垢接觸。
超靈活的 2 合 1 軟管
  • 內置噴霧軟管，提升清潔過程的便利性
  • 長而高度靈活的吸塵軟管，進一步提高清潔的便利性
  • 軟管上的旋轉接頭可實現更大的移動自由度。
實用的附件和軟管存儲
  • 只需一隻手即可輕鬆運輸 - 所有隨附的附件和軟管都可以直接存放在設備上。
  • 所有配件始終連接到設備上，因此您可以在使用時依靠它們。
小配件存儲區
  • 適用於清潔期間的臨時存放。
  • 非常適合海綿、布和其他小零件。
簡單方便的操作
  • 設備的開關操作非常簡便
  • 操作直觀。
  • 隨時準備開始清潔
技術說明

技術數據

Rated input power (W) 500
工作範圍 (m) 5.8
清水箱容量(公升) (l) 1.7
裝髒水的容器 (l) 2.9
電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
連接線 (m) 3.6
顏色 白色
淨重 (不含配件) (kg) 4.3
包括包裝的重量 (kg) 6
尺寸(長x寬x高) (mm) 450 x 225 x 260

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 1.9 m
  • 清洗傢俱噴嘴: 88 mm
  • 清洗縫隙噴嘴
  • 清潔劑: 地毯清潔劑RM 519, 100 ml
  • 2合1舒適系統：集成噴霧抽吸軟管

設備

  • 電線儲存
  • 儀器上的配件存放
  • 雙水箱系統
  • 實用的軟管以及配件收納
  • 小零件的存儲空間
  • 系統清洗功能
噴抽式清洗機 SE 3 Compact
應用領域
  • 地顫
  • 布藝
  • 汽車座椅
附件
清潔劑