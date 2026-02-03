噴抽式清洗機 SE 3 Compact
這款高效且節能的噴抽清潔機以其對布藝表面（如布藝家具）進行深層纖維清潔的能力令人印象深刻，同時兼具緊湊的設計以及可保持設備自身清潔的系統清潔功能。
深層纖維清潔與緊湊設計： SE 3 Compact Home 噴抽清潔機是一種強大、高效且無殘留的紡織表面清潔解決方案。由於其緊湊的設計，該設備不僅易於操作，還能節省存放空間，確保在突發污漬情況下快速投入使用，進行徹底且方便的深層纖維清潔。污垢可快速有效地從布藝家具、小地毯和地毯跑道上清除。 配備內置清潔劑管的長而靈活的吸塵軟管，即使在難以觸及的地方，也能保證極大的便利性和靈活性。長電纜則確保最大範圍的移動自由度。設備上的實用存儲選項使所有配件隨時可用。 2 合 1 水箱系統確保用戶避免接觸污垢。清潔完成後，該噴抽清潔機還配備衛生系統清潔功能，可防止細菌和異味的產生。 產品包含：布藝噴抽噴嘴、縫隙噴抽噴嘴及清潔劑。
特點和好處
經驗證的 Kärcher 技術，確保最佳清潔效果深入清潔紡織品表面的纖維。 低殘留水分，可快速乾燥紡織品表面。 高效的噴抽清潔方法結合強大且節能的電機，實現輕鬆快速的清潔
專門設計的配件，實現輕鬆的深層纖維清潔布藝噴抽噴嘴可快速輕鬆清除頑固污垢，而縫隙噴抽噴嘴則能輕鬆清潔特別難以觸及的區域 內置噴霧軟管，提升清潔過程的便利性 長而高度靈活的吸塵軟管，進一步提高清潔的便利性
衛生沖洗功能清潔后，使用沖洗功能清潔設備。這樣可以去除任何殘留的污垢，並避免細菌積聚產生的難聞氣味。 允許立即存儲乾淨的設備。
超緊湊的節省空間設計
- 靈活，也適用於狹窄區域或難以進入的區域。
- 帶有實用的手柄，可快速方便地運輸設備。
- 收納不佔空間
雙水箱系統
- 簡單的淡水箱填充。
- 方便拆卸和清空污水箱，不與污垢接觸。
超靈活的 2 合 1 軟管
- 內置噴霧軟管，提升清潔過程的便利性
- 長而高度靈活的吸塵軟管，進一步提高清潔的便利性
- 軟管上的旋轉接頭可實現更大的移動自由度。
實用的附件和軟管存儲
- 只需一隻手即可輕鬆運輸 - 所有隨附的附件和軟管都可以直接存放在設備上。
- 所有配件始終連接到設備上，因此您可以在使用時依靠它們。
小配件存儲區
- 適用於清潔期間的臨時存放。
- 非常適合海綿、布和其他小零件。
簡單方便的操作
- 設備的開關操作非常簡便
- 操作直觀。
- 隨時準備開始清潔
技術說明
技術數據
|Rated input power (W)
|500
|工作範圍 (m)
|5.8
|清水箱容量(公升) (l)
|1.7
|裝髒水的容器 (l)
|2.9
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|連接線 (m)
|3.6
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.3
|包括包裝的重量 (kg)
|6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.9 m
- 清洗傢俱噴嘴: 88 mm
- 清洗縫隙噴嘴
- 清潔劑: 地毯清潔劑RM 519, 100 ml
- 2合1舒適系統：集成噴霧抽吸軟管
設備
- 電線儲存
- 儀器上的配件存放
- 雙水箱系統
- 實用的軟管以及配件收納
- 小零件的存儲空間
- 系統清洗功能
應用領域
- 地顫
- 布藝
- 汽車座椅