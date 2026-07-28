瞬間充滿電：套裝隨附的快速充電器可在 44 分鐘內將 18 V /2.5 Ah Kärcher Battery Power 可更換電池充電至 80%。 Kärcher Battery Power 18/25 Starter Kit 適用於 Kärcher 18 V 電池平台上的所有設備。