Starter kit Battery Power 18/25
電池電源 18/25 入門套裝，包括。 18 V/2.5 Ah 電池電源可更換電池，採用創新的實時技術和 18 V 快速充電器。 適用於 18 V Kärcher 電池平台上的所有設備。
瞬間充滿電：套裝隨附的快速充電器可在 44 分鐘內將 18 V /2.5 Ah Kärcher Battery Power 可更換電池充電至 80%。 Kärcher Battery Power 18/25 Starter Kit 適用於 Kärcher 18 V 電池平台上的所有設備。
特點和好處
創新的實時技術
- LCD 顯示屏始終顯示剩餘運行時間、剩餘充電時間和充電水平。
18 V KärcherBattery可更換電源
- 用於所有 18 V Kärcher 電池平台設備。
18V快速充電器
- 44分鐘內將18 V / 2.5 Ah Kärcher 電池能量可更換電池充電到80％。
強大的鋰離子電池
- 保證一致的性能，同時防止自放電和記憶效應。
自動儲存模式
- 延長電池壽命。
IPX5等級–防止全方位的水射流
- 在使用噴水器的工作期間提供可靠的保護。
高效的溫度管理
- 憑藉高效的熱緩沖和智能電池管理，卓越的清潔效能。
智能電池監控
- 保護電池免於過載，過熱和深度放電。
堅固的外殼
- Kärcher的電池外殼極耐衝擊。
壁掛式安裝
- 用於將充電器乾淨地固定在牆上。
技術說明
技術數據
|電池平台
|18V电池平台
|電池類型
|鋰電池
|電壓 (V)
|18
|容量 (Ah)
|2.5
|快速充電器的電池充電時間
|
18 V / 2.5 Ah蓄能電池:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|充電電流 (A)
|2.5
|電壓（電池充電器電源供應） (V)
|100 - 240
|頻率（電池充電器電源供應） (Hz)
|50 - 60
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|1.1
|包括包裝的重量 (kg)
|1.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|184 x 133 x 126
Scope of supply
- 電池: 18 V / 2.5 Ah Battery Power電池（1個）
- 充電器: 18 V Battery Power 快速充電器（1 個）