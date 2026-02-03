借助我們的電池供電手持式吸塵機 HV 1/1 Bp Fs，建築服務承包商始終具備執行小型吸塵任務的最佳裝備。例如，家具、布藝或狹小空間中的小地板區域是實用、輕便且由於 Kärcher Battery Power 電池而無線且同時非常強大且耐用的手持式吸塵機的典型使用領域。得益於隨附的附件套件，包括布藝、地板和縫隙吸嘴、吸刷和吸管，與使用帶電纜的大型機器相比，您的工作更加靈活，工作完成速度也快得多。此外，這款多功能的電池供電手持式吸塵機適用於許多其他用途，例如車輛清潔或安裝工作期間的污垢清除。對於這些使用領域，還提供專門為相應工作量身定制的單獨附件套裝。供貨範圍還包括強大的 Kärcher Battery Power 電池和一個快速充電器。