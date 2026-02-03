電池供電吸塵機 HV 1/1 Bp Fs *EU
建築清潔的最佳選擇：輕便、強大的電池供電手持式吸塵機 HV 1/1 Bp Fs。 帶有訪問權限的標準配置。 配件包括布藝、地板和縫隙噴嘴。
借助我們的電池供電手持式吸塵機 HV 1/1 Bp Fs，建築服務承包商始終具備執行小型吸塵任務的最佳裝備。例如，家具、布藝或狹小空間中的小地板區域是實用、輕便且由於 Kärcher Battery Power 電池而無線且同時非常強大且耐用的手持式吸塵機的典型使用領域。得益於隨附的附件套件，包括布藝、地板和縫隙吸嘴、吸刷和吸管，與使用帶電纜的大型機器相比，您的工作更加靈活，工作完成速度也快得多。此外，這款多功能的電池供電手持式吸塵機適用於許多其他用途，例如車輛清潔或安裝工作期間的污垢清除。對於這些使用領域，還提供專門為相應工作量身定制的單獨附件套裝。供貨範圍還包括強大的 Kärcher Battery Power 電池和一個快速充電器。
特點和好處
過濾面積大，渦輪效率高在所有表面上均具有強大的清潔性能。
慳位，輕巧且使用靈活允許全方位工作（360° 應用）。
借助我們的eco!efficiency模式節省能源並延長電池的運行時間。 降低操作噪音。
使用方便的實時技術
- 用於在 Kärcher Battery Power 電池本身上實時顯示剩餘運行時間。
技術說明
技術數據
|電池平台
|18V电池平台
|容器內容 (l)
|0.9
|噪音計量錶 (dB(A))
|70
|空氣量 (l/s)
|33
|吸塵 (mbar/kPa)
|47 / 4.7
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 35
|電池類型
|鋰電池
|電壓 (V)
|18
|容量 (Ah)
|2.5
|所需電池數量 (Piece(s))
|1
|電池充電性能 (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|每次電池充電的運行時間 (/min)
|生態！效率模式: / max. 42 (3,0 Ah) 電源模式： / max. 25 (3,0 Ah) 生態！效率模式: / max. 29 (2,5 Ah) 電源模式： / max. 22 (2,5 Ah)
|快速充電器的電池充電時間80％/ 100％ (min)
|44 / 83
|充電電流 (A)
|2.5
|電池充電器電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|1.8
|包括包裝的重量 (kg)
|4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- 變體: 包括電池和充電器
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 505 mm
- 延长杆材质: 塑料
- 地板吸頭
- 軟墊吸頭
- 縫隙吸頭
- 吸刷
- 過濾雜質過濾袋: 紙屑
- 預過濾器
- 電池: 18 V / 2.5 Ah Battery Power電池（1個）
- 充電器: 18 V Battery Power 快速充電器（1 個）
設備
- 生態！效率模式
Videos
應用領域
- 非常適合清潔室內裝潢或建築清潔中的小空間
- 車輛清洗