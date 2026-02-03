這款便攜式噴抽清潔布藝噴嘴適用於噴抽清潔機，具備卓越的清潔能力。符合人體工學的設計使其操作簡便且舒適。該噴嘴非常適合對布藝家具、地毯、車座及其他多種紡織表面進行深層纖維清潔。緊湊型噴嘴的工作寬度為 88 毫米，配備透明觀察窗，便於在清潔過程中隨時檢查效果。此噴嘴可作為配件，適用於所有凱馳 SE 4 、 SE 5 和 SE 6 系列的噴抽清潔機。