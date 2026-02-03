Upholstery nozzle SE
噴抽清潔機專用的噴抽清潔軟管噴嘴是噴抽清潔機的理想配件，可用於對布藝家具、車座進行深層清潔，以及去除地毯上的污漬。
這款便攜式噴抽清潔布藝噴嘴適用於噴抽清潔機，具備卓越的清潔能力。符合人體工學的設計使其操作簡便且舒適。該噴嘴非常適合對布藝家具、地毯、車座及其他多種紡織表面進行深層纖維清潔。緊湊型噴嘴的工作寬度為 88 毫米，配備透明觀察窗，便於在清潔過程中隨時檢查效果。此噴嘴可作為配件，適用於所有凱馳 SE 4 、 SE 5 和 SE 6 系列的噴抽清潔機。
特點和好處
適用於所有 Kärcher SE 4 、 SE 5 和 SE 6 系列的噴抽清潔機
噴霧功能適合對布藝家具、地毯、車座及其他多種紡織表面進行徹底且深層的纖維清潔
透明檢查窗工作過程中可持續監控清潔效果
採用 Kärcher 經驗證的噴抽清潔技術
- 確保實現最佳清潔效果
技術說明
技術數據
|標準寬度(公釐) (mm)
|35
|工作寬度 (mm)
|88
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|88 x 74 x 141
應用領域
- 軟墊家具
- 汽車座椅
- 花園 / 露台 / 陽台家具