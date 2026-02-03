筒式過濾器 WD/SE
筒式過濾器可以在不需要額外更換過濾器的情況下進行抽真空。 它適用於 Kärcher 乾濕兩用真空吸塵機 WD 2 Plus、WD 3、KWD 1–KWD 3 以及噴抽式清洗機 SE 4001 和 SE 4002 等型號。
簡單方便：筒式過濾器讓您無需額外更換過濾器即可抽真空。 過濾器可以通過扭轉輕鬆安裝和拆卸。 不需要額外的鎖定元件。 此外，過濾器可確保出色的防塵效果。 適用於 Kärcher 乾濕兩用真空吸塵機 WD 1 Compact Battery、WD 2、WD 2 Plus、WD 3、WD 3 Battery、KWD 1–KWD 3 以及 Kärcher 噴抽式清洗機 SE 4001 和 SE 4002。
特點和好處
過濾雜質過濾袋
適用於 Kärcher WD 1 Compact Battery 、 WD 2 Plus 、 WD 2-18 、 WD 2 、 WD 3 、 WD 3-18 、 WD 3 Battery 、 KWD 1–3 、 MV 2 、 MV 3 濕乾兩用吸塵器
技術說明
技術數據
|數量 (Piece(s))
|1
|顏色
|棕色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|122 x 122 x 115
應用領域
- 細微污垢
- 粗糙污垢
- 高效的濕污垢去除