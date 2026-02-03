簡單方便：筒式過濾器讓您無需額外更換過濾器即可抽真空。 過濾器可以通過扭轉輕鬆安裝和拆卸。 不需要額外的鎖定元件。 此外，過濾器可確保出色的防塵效果。 適用於 Kärcher 乾濕兩用真空吸塵機 WD 1 Compact Battery、WD 2、WD 2 Plus、WD 3、WD 3 Battery、KWD 1–KWD 3 以及 Kärcher 噴抽式清洗機 SE 4001 和 SE 4002。