木材清潔配件套件是清潔和保護木材和石材表面的理想套件。 實用的套件包括：強力洗滌器 PS 40，可強力而有效地清潔各種表面-非常適合清潔樓梯和邊緣； 一瓶1升的三合一木材清潔劑，可最大程度地提高清潔效率，一步就可提供最佳護理和完美保護，連接&清潔 FJ 10 C泡沫噴嘴，包括：一瓶1升用於清潔和保護石材表面的石材清潔劑，。 連接&清潔 FJ 10 C泡沫噴嘴的實用快速更換系統可以輕鬆更換清潔劑瓶。 創新的泡沫射流可產生濃厚的泡沫，從而使清潔性能更加強大。 木材清潔配件套件適用於所有K2型K7級的Kärcher家用高壓清洗機。