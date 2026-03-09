木材清潔配件套裝
木材清潔配件套件。 使用強力洗滌器 PS 40，三合一木材清潔劑和連接&清潔 FJ 10 C泡沫噴嘴。 適用於清潔和保護木材和石材表面。
木材清潔配件套件是清潔和保護木材和石材表面的理想套件。 實用的套件包括：強力洗滌器 PS 40，可強力而有效地清潔各種表面-非常適合清潔樓梯和邊緣； 一瓶1升的三合一木材清潔劑，可最大程度地提高清潔效率，一步就可提供最佳護理和完美保護，連接&清潔 FJ 10 C泡沫噴嘴，包括：一瓶1升用於清潔和保護石材表面的石材清潔劑，。 連接&清潔 FJ 10 C泡沫噴嘴的實用快速更換系統可以輕鬆更換清潔劑瓶。 創新的泡沫射流可產生濃厚的泡沫，從而使清潔性能更加強大。 木材清潔配件套件適用於所有K2型K7級的Kärcher家用高壓清洗機。
特點和好處
PS 40 強力洗滌器
- 與普通的洗滌器相比，清潔性能更高。
三合一木材清潔劑1升
- 為了獲得最高的清潔效率，一站式進行保養和保護。
FJ 10 C 連接&清潔泡沫噴嘴
- 只需一次單擊，即可更快更方便地更換清潔劑。
技術說明
技術數據
|顏色
|煙煤色
|重量 (kg)
|3.3
|包括包裝的重量 (kg)
|4.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|744 x 303 x 759
應用領域
- 家庭和花園周圍的區域
- 陽台