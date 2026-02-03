憑藉其強大的36 V鋰離子電池和可拆卸的可折疊水箱，無線K 2 Follow Me高壓清洗機適用於廣泛的應用，並且不依賴於電源或水管連接或供水的可用性。這意味著汽車，自行車等可以隨時隨地清洗 - 無論是在家還是在外。此外，K 2 Follow Me可實現高達50 bar的高效壓力，並結合其用於各種應用的多功能附件，可提供完美的清潔效果。此外，Follow Me概念還可以防止因不必要的設備重新定位而導致工作中斷。由於其緊湊的尺寸，高壓清洗機的移動性非常好，可以輕鬆存放。