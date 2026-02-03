高壓清洗機 K2 Follow Me無線高壓清洗機 *KAP

無論何時何地，無線K 2 Follow Me帶綜合的36 V鋰離子電池，並能長期處於運行狀態。

憑藉其強大的36 V鋰離子電池和可拆卸的可折疊水箱，無線K 2 Follow Me高壓清洗機適用於廣泛的應用，並且不依賴於電源或水管連接或供水的可用性。這意味著汽車，自行車等可以隨時隨地清洗 - 無論是在家還是在外。此外，K 2 Follow Me可實現高達50 bar的高效壓力，並結合其用於各種應用的多功能附件，可提供完美的清潔效果。此外，Follow Me概念還可以防止因不必要的設備重新定位而導致工作中斷。由於其緊湊的尺寸，高壓清洗機的移動性非常好，可以輕鬆存放。

特點和好處
高壓清洗機 K2 Follow Me無線高壓清洗機 *KAP: 綜合電池
綜合電池
移動清潔。 強大的清潔性能。
高壓清洗機 K2 Follow Me無線高壓清洗機 *KAP: 可拆卸水箱
可拆卸水箱
沒有水管連接和供水限制。 無需電源或水連接即可完成清潔的完整解決方案。
高壓清洗機 K2 Follow Me無線高壓清洗機 *KAP: Follow Me 的概念
Follow Me 的概念
移動和非常容易運輸。 防止因不必要的設備重新定位而導致工作中斷。
多功能應用
  • 適用於不同應用的多功能配件。
  • 在洗車和房子周圍都可以使用。
技術說明

技術數據

電壓 (V) 36
壓力 (bar) 13 - 60
水流量 (l/h) 220 - 250
入口溫度 (°C) max. 40
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 4.8
包括包裝的重量 (kg) 9
尺寸(長x寬x高) (mm) 408 x 326 x 360

Scope of supply

  • 1倍速噴射管
  • 高壓喉管: 3 m, 橡膠
  • 可拆卸清潔劑水箱

設備

  • 彈性儲物帶
應用領域
  • 車輛
  • 露台
  • 花園澆水
  • 窗框
  • 單車
  • 樓梯
  • 窗戶和玻璃表面
附件
清潔劑