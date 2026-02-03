高壓清洗機 K2 Follow Me無線高壓清洗機 *KAP
無論何時何地，無線K 2 Follow Me帶綜合的36 V鋰離子電池，並能長期處於運行狀態。
憑藉其強大的36 V鋰離子電池和可拆卸的可折疊水箱，無線K 2 Follow Me高壓清洗機適用於廣泛的應用，並且不依賴於電源或水管連接或供水的可用性。這意味著汽車，自行車等可以隨時隨地清洗 - 無論是在家還是在外。此外，K 2 Follow Me可實現高達50 bar的高效壓力，並結合其用於各種應用的多功能附件，可提供完美的清潔效果。此外，Follow Me概念還可以防止因不必要的設備重新定位而導致工作中斷。由於其緊湊的尺寸，高壓清洗機的移動性非常好，可以輕鬆存放。
特點和好處
綜合電池移動清潔。 強大的清潔性能。
可拆卸水箱沒有水管連接和供水限制。 無需電源或水連接即可完成清潔的完整解決方案。
Follow Me 的概念移動和非常容易運輸。 防止因不必要的設備重新定位而導致工作中斷。
多功能應用
- 適用於不同應用的多功能配件。
- 在洗車和房子周圍都可以使用。
技術說明
技術數據
|電壓 (V)
|36
|壓力 (bar)
|13 - 60
|水流量 (l/h)
|220 - 250
|入口溫度 (°C)
|max. 40
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.8
|包括包裝的重量 (kg)
|9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|408 x 326 x 360
Scope of supply
- 1倍速噴射管
- 高壓喉管: 3 m, 橡膠
- 可拆卸清潔劑水箱
設備
- 彈性儲物帶
應用領域
- 車輛
- 露台
- 花園澆水
- 窗框
- 單車
- 樓梯
- 窗戶和玻璃表面