無需在拖抹前再次吸塵！由於 4 滾筒技術配合反向旋轉，我們的 FC 7 無線地板清潔機可以輕鬆快速地清除所有硬地板上的日常濕潤和乾燥污垢 — 通過可切換的增壓功能，甚至可以用於非常頑固的污垢和邊緣。還可以藉助過濾器收集頭髮。與傳統的清潔方法相比，這可節省高達 50% 的時間 ** ，並且與普通拖抹 * 相比，清潔效果提高約 20% 。充電 45 分鐘後，強勁的電池便可清潔高達 175 平方米的堅固硬地板和裂縫。自動濕潤滾筒的水量和旋轉速度可以調整至兩個清潔級別，以適應地板類型，並且由於有獨立的清水和髒水箱，無需拖著水桶四處移動。