無線地板清洗機 FC 7 Cordless
使用 FC 7 無線地板清潔機，地板經清潔後無需先吸塵：一次完成各種日常乾濕污垢的清理。
無需在拖抹前再次吸塵！由於 4 滾筒技術配合反向旋轉，我們的 FC 7 無線地板清潔機可以輕鬆快速地清除所有硬地板上的日常濕潤和乾燥污垢 — 通過可切換的增壓功能，甚至可以用於非常頑固的污垢和邊緣。還可以藉助過濾器收集頭髮。與傳統的清潔方法相比，這可節省高達 50% 的時間 ** ，並且與普通拖抹 * 相比，清潔效果提高約 20% 。充電 45 分鐘後，強勁的電池便可清潔高達 175 平方米的堅固硬地板和裂縫。自動濕潤滾筒的水量和旋轉速度可以調整至兩個清潔級別，以適應地板類型，並且由於有獨立的清水和髒水箱，無需拖著水桶四處移動。
特點和好處
擦拭比拖把清潔20％*，更方便
- 毫不費力：無需在水桶周圍拖動水桶，無需用手擰乾地板清潔布，也無需擦洗。
極安靜
- 僅有 59 分貝的宜人音量。
兩種不同的清潔模式加上增強功能
- 滾筒旋轉和水量可以根據污垢和地板的類型進行調整，對於頑固污垢，附加Boost功能。
- 適用於所有硬地板——包括鑲木地板、層壓板、石材和瓷磚、PVC 和乙烯基。
- 殘留的地面水分在大約2分鐘後便能速乾
運行時間約 45 分，鐘得益於強大的鋰離子電池
- 獨立於電源插座，在清潔時可最大程度地自由移動——無需不斷更換插座。
- 三級LED顯示屏作為直接的電池電量指示器。
智能水位監控
- 視、聽智能提示淨水箱和污水箱狀態
- 溢流保護：污水箱未清空自動停機。
停放及放置位
- 污水箱可在不接觸污垢的情況下清潔
- 在放置位中實用存放配件。
技術說明
技術數據
|每次電池充電的區域性能 (m²)
|approx. 175
|清水槽容量 (公升) (ml)
|400
|污水槽容量 (公升) (ml)
|200
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|100 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|滾筒工作寬度 (mm)
|300
|地板快乾時間 (min)
|approx. 2
|噪音計量錶 (dB(A))
|59
|電池電壓 (V)
|25
|電池容量 (Ah)
|2.85
|電池續航時間 (min)
|approx. 45
|電池充電時間 (h)
|4
|電池類型
|鋰電池
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.3
|包括包裝的重量 (kg)
|7.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|310 x 230 x 1210
* 在“擦拭”測試類別中，Kärcher 地板清洗機的清潔性能比帶有地布覆蓋物的傳統拖把高 20%。 指清潔效率、污垢拾取和邊緣清潔的平均測試結果。 /
** FC 7 Cordless 可讓您節省多達 50% 的時間，因為只需一步即可清除硬地板上的常見家居污垢，無需在擦拭前先吸塵。
Scope of supply
- 多功能表面滾輪: 4 Piece(s)
- 清潔劑: 地板清潔通用清潔劑 RM 536, 30 ml
- 清潔和存放座
- 電池充電器
- 清潔刷
設備
- 滾筒旋轉和水量可調
- 雙水箱系統
- 自清潔模式
應用領域
- 硬地板
- 甚至頑固的污垢
- 粗糙污垢
- 細微污垢
- 幹污垢
- 多合一：去除各種乾濕日常污垢。