用 FCV 3 Natural N ，體驗乾淨到會發光嘅地板。 配合天然地板清潔劑 RM 538N ，實現真正環保又安心嘅清潔方案。 呢部 3 合 1 洗地吸塵機配備創新 Xtra!Clean 功能， 一邊吸塵、一邊拖地、即時抹乾， 無論係硬地板、地毯，甚至係打翻咗嘅液體，都可以輕鬆搞掂， 最多節省 50% 清潔時間。 你可以因應需要選擇 3 種清潔模式： • 標準模式（自動供水） • 乾拖模式 • Advanced!Power 強力模式 無論係灰塵、寵物毛髮，定係頑固污漬，一樣應付到。 獨有 Hygienic!Spin 高效滾刷技術， 滾刷每分鐘最高 500 轉， 唔單止拖得乾淨， 仲可以去除高達 99% 細菌，真正做到衛生級清潔。 再加上： • 最長 30 分鐘續航時間，一次過清潔最多 130 平方米 • 內置自動自清潔功能 全程唔使掂污水、唔使整污糟雙手， 清潔變得更輕鬆、更方便。