吸塵掃地 FCV 3 Natural N
3 合 1 Xtra!Clean 清潔系統 —— 吸塵、拖地、即時抹乾。 FCV 3 多功能洗地吸塵機， 30 分鐘無線續航，配備 Advanced!Power 強力模式，加埋天然清潔劑， 無論硬地板定地毯，都一樣乾淨企理。
用 FCV 3 Natural N ，體驗乾淨到會發光嘅地板。 配合天然地板清潔劑 RM 538N ，實現真正環保又安心嘅清潔方案。 呢部 3 合 1 洗地吸塵機配備創新 Xtra!Clean 功能， 一邊吸塵、一邊拖地、即時抹乾， 無論係硬地板、地毯，甚至係打翻咗嘅液體，都可以輕鬆搞掂， 最多節省 50% 清潔時間。 你可以因應需要選擇 3 種清潔模式： • 標準模式（自動供水） • 乾拖模式 • Advanced!Power 強力模式 無論係灰塵、寵物毛髮，定係頑固污漬，一樣應付到。 獨有 Hygienic!Spin 高效滾刷技術， 滾刷每分鐘最高 500 轉， 唔單止拖得乾淨， 仲可以去除高達 99% 細菌，真正做到衛生級清潔。 再加上： • 最長 30 分鐘續航時間，一次過清潔最多 130 平方米 • 內置自動自清潔功能 全程唔使掂污水、唔使整污糟雙手， 清潔變得更輕鬆、更方便。
特點和好處
3 合 1 Xtra!Clean 功能：拖地、吸塵及抹乾同步完成清潔時間可節省高達 50%¹⁾，並確保完美潔淨！得益於內置吸塵功能，無需預先吸塵。 三種清潔模式，全面應付各類污垢， 即使最頑固污漬或大量液體潑灑亦無問題 可因應不同地面作出調整， 由邊緣至中央徹底清潔， 即使喺 乾拖模式 下，地毯及地墊同樣適用
Hygienic!Spin 高效清潔技術，清潔效果更理想經證實可清除 99%²⁾細菌，為家居帶來衛生清潔的環境。 滾刷每分鐘最高可達 500 轉，確保拖地效果乾淨無瑕 智慧雙水箱系統， 清水與污水分開儲存，確保持續供應潔淨清水
Advanced!Power 超強清潔模式，有效對付頑固污垢憑藉比標準模式高出 60% 吸力及 高出 20% 供水量， 即使最頑固、已乾涸嘅污垢都可以輕鬆清除 地板幾乎即拖即乾， 清潔後可即時行走，毋須久等
Duo!Pure 雙重過濾系統，清潔更衛生
- 多層過濾系統，有效保護摩打免受濕氣影響
- 高效 平摺式過濾網， 出色過濾效能，可有效捕捉空氣中最細微嘅塵粒
- 乾拖模式特別適合用於地毯及地墊
Comfort!Cell 高效鋰電池，耐用可靠
- 透過高速運作配合最佳吸力及拖地效能， 帶來令人滿意嘅清潔效果
- 最高 30 分鐘電池續航時間， 清潔範圍可達 130 平方米，活動更自由
- 電池可於維修時快速更換， 延長產品使用壽命，對荷包同環境都更友善
配備 LED 顯示屏，操作清晰易用
- 重要資訊如剩餘使用時間或清潔模式， 隨時於顯示屏上一目了然
- 智能水箱液位提示，配備溢流保護及自動關機功能， 如污水箱未清空，機器會自動停止運作
- 水箱加水及倒水簡單方便， 全程毋須接觸污垢
Hygienic System!Clean 自動自清潔功能，保持機內潔淨
- 高效自動自清潔功能， 滾刷每分鐘最高可達 550 轉， 快速又方便，清潔過程毋須接觸污垢
- 設備及配件收納實用方便，即使充電期間亦可妥善存放
技術說明
技術數據
|每次電池充電的區域性能 (m²)
|130
|清水槽容量 (公升) (ml)
|800
|污水槽容量 (公升) (ml)
|425
|Rated input power (W)
|160
|驅動
|刷子馬達
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|100 - 240
|頻率 (Hz)
|50
|滾筒工作寬度 (mm)
|240
|地板快乾時間 (min)
|2
|電池電壓 (V)
|21.6
|電池續航時間 (min)
|max. 30
|電池充電時間 (min)
|180
|電池類型
|鋰電池
|顏色
|黑色
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.8
|包括包裝的重量 (kg)
|8.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1138 x 268 x 280
¹⁾ Kärcher 吸拖一體機可節省高達 50% 清潔時間，一般家居污漬地板只需一步清潔，無需先吸塵再拖地。 / ²⁾ 根據獨立測試實驗室之測試結果。 / ³⁾ Advanced!Power 模式相比標準模式，吸力提升60%，噴水量提升 20%，可清除頑固及已乾涸的污漬。
Scope of supply
- 多功能表面滾輪: 1 Piece(s)
- 清潔劑: 天然地板清潔劑 RM 538N, 500 ml
- 充電、停放及清潔底座
- 清潔刷
- 海綿過濾器: 1 Piece(s)
設備
- 雙水箱系統
- 雙過濾系統
- 自清潔模式
- 標準模式
- 強力模式
- 乾拖模式
- 污水箱水位顯示
- 運輸輪
Videos
應用領域
- 硬地板
- 適用於低絨地毯
- 甚至頑固的污垢
- 粗糙污垢
- 細微污垢
- 幹污垢
- 多合一：去除各種乾濕日常污垢。
- 高效的濕污垢去除
- 寵物毛發