乾濕兩用吸塵機 WD 1 Classic
強大的 WD 1 Classic 多功能真空吸塵機提供各種應用領域。
WD 1 Classic多功能吸塵機功能強大，功耗僅為1200瓦。 它堅固耐用且防震的廢物容器容量為15升。這款緊湊型設備具有非凡的優勢，專為節省空間的存儲和快速的中間清理而設計。 WD 1 Classic 非常適合在家中、地窖、室外區域和汽車內部進行清潔，或用於收集少量水。 它具有用於濕式吸塵的泡沫過濾器、乾式吸塵的無紡布袋和紙質過濾袋以及適用於乾濕清潔的通用夾式地板吸頭。 其他實用功能包括吹風機功能、方便的配件存儲、電纜掛鉤和符合人體工學的搬運手柄。
特點和好處
適合多種用途輕鬆地拾取濕式和乾式的污垢。
實用的吹塵功能實用的吹塵功能能將無法清潔處的髒污吹起吸除
15 升塑料廢物容器堅固、耐衝擊、耐腐蝕，容量大。
緊湊設計
- 適用於各種硬地板表面。
- 緊湊的儲存收納空間
實用的電線和配件存放在頂部，還有用於存放的旋轉保護
- 包含附件的節省空間、安全和實用的存儲。
人體工學手柄
- 移動靈活，方便使用
技術說明
技術數據
|抽吸功率 (W)
|180
|貨櫃容量 (l)
|15
|容器材質
|塑料
|連接線 (m)
|5
|標準配件ID (mm)
|35
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|噪音計量錶 (dB(A))
|75
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.9
|包括包裝的重量 (kg)
|5.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|331 x 352 x 462
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.5 m
- 濕的/乾的地板吸頭: 夾式
- 縫隙吸頭
- 頑強髒污的抽吸管: 2 Piece(s), 0.5 m, 35 mm, 塑料
- 泡沫濾芯: 1 Piece(s)
- 過濾紙袋: 1 Piece(s)
- 紡織布過濾袋: 1 Piece(s)
設備
- 吹風機功能
- 軟管存放在主機頂端
- 主機頂端的其他附件收納
- 電線掛鉤
- 儀器上的配件存放
- 車輪
應用領域
- 家庭和花園周圍的區域
- 露台
- 車庫
- 地下室
- 客廳
- 門口
- 車輛內部
- 高效的濕污垢去除
- 工作間
- 娛樂室