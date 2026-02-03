WD 1 Classic多功能吸塵機功能強大，功耗僅為1200瓦。 它堅固耐用且防震的廢物容器容量為15升。這款緊湊型設備具有非凡的優勢，專為節省空間的存儲和快速的中間清理而設計。 WD 1 Classic 非常適合在家中、地窖、室外區域和汽車內部進行清潔，或用於收集少量水。 它具有用於濕式吸塵的泡沫過濾器、乾式吸塵的無紡布袋和紙質過濾袋以及適用於乾濕清潔的通用夾式地板吸頭。 其他實用功能包括吹風機功能、方便的配件存儲、電纜掛鉤和符合人體工學的搬運手柄。