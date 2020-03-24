清潔消毒硬質表面

對於受污染表面的化學消毒，可以採用減少傳播和感染的策略。 德國凱馳提供用於硬表面消毒清潔的產品，例如消毒清潔劑RM 732和消毒劑RM 735，它們都可以消滅細胞膜病毒的活性。新冠病毒也屬於這一類。

規則1：未經事先清潔不得消毒

為了進行有效的消毒，尤其是對重度污染的表面，建議首先使用合適的清潔劑進行徹底清潔。

確保安全使用殺菌劑。使用前請務必閱讀產品上的標籤和產品資訊。

用噴罐和布巾手動清潔：

  • 事先徹底清潔物體。
  • 讓表面自然乾燥。
  • 將產品與自來水按說明內劑量混合。請務必遵守產品標示。
  • 完全潤濕物體。
  • 按照標示上的說明遵守反應時間。
  • 用清水沖洗/對於食品加工應用，請用飲用水徹底沖洗。

使用高壓清洗機

  • 首先使用合適的清潔劑清潔物體，然後用清水沖洗。
  • 自然晾乾。
  • 調整主機上的劑量調整，僅可與冷水一起使用。
  • 完全潤濕物體。
  • 根據標示觀察反應時間。
  • 用自來水沖洗，不留任何殘留物。

使用噴灌裝置:

  • 將產品與自來水以適當的劑量混合。
  • 使用清潔劑和乾燥的清洗物品一起弄濕。
  • 根據標示觀察暴露時間。
  • 用自來水沖洗，不留任何殘留物。

對於不太嚴重的髒汙，也可以在同一步驟中進行清潔和消毒。

