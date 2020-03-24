清潔消毒硬質表面

對於受污染表面的化學消毒，可以採用減少傳播和感染的策略。 德國凱馳提供用於硬表面消毒清潔的產品，例如消毒清潔劑RM 732和消毒劑RM 735，它們都可以消滅細胞膜病毒的活性。新冠病毒也屬於這一類。