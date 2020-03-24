清潔消毒硬質表面
對於受污染表面的化學消毒，可以採用減少傳播和感染的策略。 德國凱馳提供用於硬表面消毒清潔的產品，例如消毒清潔劑RM 732和消毒劑RM 735，它們都可以消滅細胞膜病毒的活性。新冠病毒也屬於這一類。
規則1：未經事先清潔不得消毒
為了進行有效的消毒，尤其是對重度污染的表面，建議首先使用合適的清潔劑進行徹底清潔。
確保安全使用殺菌劑。使用前請務必閱讀產品上的標籤和產品資訊。
用噴罐和布巾手動清潔：
- 事先徹底清潔物體。
- 讓表面自然乾燥。
- 將產品與自來水按說明內劑量混合。請務必遵守產品標示。
- 完全潤濕物體。
- 按照標示上的說明遵守反應時間。
- 用清水沖洗/對於食品加工應用，請用飲用水徹底沖洗。
使用高壓清洗機
- 首先使用合適的清潔劑清潔物體，然後用清水沖洗。
- 自然晾乾。
- 調整主機上的劑量調整，僅可與冷水一起使用。
- 完全潤濕物體。
- 根據標示觀察反應時間。
- 用自來水沖洗，不留任何殘留物。
使用噴灌裝置:
- 將產品與自來水以適當的劑量混合。
- 使用清潔劑和乾燥的清洗物品一起弄濕。
- 根據標示觀察暴露時間。
- 用自來水沖洗，不留任何殘留物。
對於不太嚴重的髒汙，也可以在同一步驟中進行清潔和消毒。