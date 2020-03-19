冠狀病毒SARS-CoV-2如何傳播？

飛沫感染：

根據目前的知識，冠狀病原體SARS-CoV-2主要通過所謂的飛沫感染傳播。這涉及人們咳嗽或打噴嚏並傳播空氣中的病原體，其他人吸入這些病原體。在最壞的情況下，其他人也會被它們感染。

間接感染：

病毒的間接傳播也是可能的。先前咳嗽或打噴嚏的人觸摸諸如門把手、手機、螢幕或椅背之類的物體。病毒保留在表面並從那裡進入人體內。

接觸感染：

接觸感染也是病毒性疾病傳播的一種方式。例如，即使是最小的，受污染的人體糞便殘留痕跡也可以透過髒手傳染到健康的人。如果病原體直接通過眼睛、喉嚨和鼻子的粘膜或上呼吸道（例如通過親吻）進入人體，也可能感染。目前尚未確認SARS-CoV-2是否通過接觸感染傳播。防止接觸感染的最有效措施之一是用標準肥皂徹底洗手。