衛生如此的重要

引發全球大流行的新型冠狀病毒，在過去叫做SARS(COV-2)而它又再度回來叫做COV19。這種病毒會藉由人傳人的飛沫傳染途徑而得病。每個人都可以幫助別人來防止這病毒快速繼續傳染或是得到肺炎疾病。接下來的說明如何且有效的防範病毒。

When hygiene matters most

新冠病毒到底從何而來?

WHO世界衛生組織在2020年3月11日正式宣布新冠病毒(COVID-19)成為全球流行病。就如同過去的SARS(COVID-2)一樣會造成嚴重肺炎。與流行病相反，大流行病中傳染病的發生不是局部國家，而是可以遍及全球的，正如目前所觀察到的那樣。新冠病毒的感染後會出現咳嗽、發燒、鼻炎和疲勞等流感症狀表現。呼吸問題、頸部緊繃、頭痛和四肢酸痛、噁心、腹瀉和發冷也是可能有的症狀。發病的症狀因人而異，差異很大。無症狀以及嚴重的肺炎並伴有肺衰竭和死亡也是可能。研究人員認為，在中國武漢市（湖北省）的食品市場上，其中，新冠病原體SARS-CoV-2是從野生動物傳播給人類的。但是，毫無疑問，究竟是哪種動物最初帶原該病，目前，假定病原體先是從蝙蝠傳播到其他動物，然後再傳播給人類-大概是透過在市場上銷售食用的動物作為SARS-CoV-2病原體中間宿主。

誘發感染疾病

傳染病可由多種病原體引起，包括病毒、細菌或真菌。

諸如冠狀病毒SARS-CoV-2之類的病毒肉眼不可見，大小僅為20至300奈米。它們入侵動物、植物或人類細胞，並將這些活細胞用作所謂的宿主細胞。即使暴露在空氣中，它們有時也可以存活很長時間並保持傳染性。但是，新的宿主細胞對於長期生存是必不可少的-如果找不到，則病毒遲早會死亡。

並非所有病毒都會引起疾病。我們的免疫系統通常反應迅速，可以立即與入侵病毒作戰。感染一旦發生，病毒就會在體內開始繁殖。藥物對病毒的幫助有限，抗生素已被證明對這病毒性疾病無效。有抗病毒藥只能幫助抵抗某些類型的病毒。由於病毒（例如流感病毒）會發生變化，因此它們能夠更輕鬆地穿過人體自身的防禦系統。一個人只有在得到病原體，並且康復後後才會免疫。但是這次，即使已經克服了疾病，也無法始終保證免疫力，病毒也不具有新陳代謝的能力。

與病毒相比，細菌要大很多倍。它們的大小約為0.1至700微米，是自足的單細胞生物。他們也有自己的遺傳物質和新陳代謝。細菌無處不在-空氣、水、食物等。與病毒相似，細菌可以在環境或人體中生存很長一段時間，通常是數週，有時甚至是數月。它們非常適應環境，可以在各種條件下繁殖。所有細菌中只有百分之一會引起人類疾病。通常細菌甚至對人的健康產生很重要影響。例如，它們生活在人的小腸、皮膚或口腔中。那些想消滅細菌的人可以使用高溫（例如，清潔時以水蒸氣的形式）或化學物質，例如酒精、醛或氯。在人體中，抗生素經常被用作治療的一部分。防止細菌繁殖，甚至直接破壞。

真菌很自然地存在於人的皮膚或體內。只有幾種類型的真菌會引起人類疾病，包括皮膚真菌，酵母菌或某些黴菌。無論在潮濕的地方，這些真菌都可以適應良好：在浴室、生化區、潮濕的牆壁上或花盆中。麵包、土豆或麵粉等食品也可能是真菌的溫床。甚至在家具和床單中都可以找到蕈體。酵母菌屬於我們的天然皮膚菌群。它生活在皮膚鱗屑上，以死去的組織顆粒為食。真菌僅在天然皮膚屏障受損或免疫系統減弱的情況下才能穿透人體。由真菌引起的疾病稱為黴菌病，通常皮膚、指甲或粘膜受到影響。像肺這樣的內部器官很少受到真菌的影響。但是，如果發生這種情況，它們可能會造成巨大損失。

冠狀病毒SARS-CoV-2如何傳播？

飛沫感染：
根據目前的知識，冠狀病原體SARS-CoV-2主要通過所謂的飛沫感染傳播。這涉及人們咳嗽或打噴嚏並傳播空氣中的病原體，其他人吸入這些病原體。在最壞的情況下，其他人也會被它們感染。

間接感染：
病毒的間接傳播也是可能的。先前咳嗽或打噴嚏的人觸摸諸如門把手、手機、螢幕或椅背之類的物體。病毒保留在表面並從那裡進入人體內。

接觸感染：
接觸感染也是病毒性疾病傳播的一種方式。例如，即使是最小的，受污染的人體糞便殘留痕跡也可以透過髒手傳染到健康的人。如果病原體直接通過眼睛、喉嚨和鼻子的粘膜或上呼吸道（例如通過親吻）進入人體，也可能感染。目前尚未確認SARS-CoV-2是否通過接觸感染傳播。防止接觸感染的最有效措施之一是用標準肥皂徹底洗手。

Hand hygiene

您如何保護自己和他人免受感染？

由於目前沒有針對冠狀病毒的疫苗，因此在私人環境和個人衛生以及公共場所中，遵守簡單的衛生措施非常重要。

  • 髒手不碰臉
  • 定期用肥皂徹底洗手，旅行時常使用乾洗手
  • 生病時佩戴口罩保護-確保正確穿戴口罩
  • 使用一次性紙巾並將其放在有蓋的垃圾桶中
  • 避免與病人接觸
  • 遵守咳嗽和打噴嚏的禮節：咳嗽或打噴嚏時，與他人至少保持一米的距離，並用手臂彎曲遮擋打噴嚏/咳嗽，並遠離他人
  • 如果出現呼吸道症狀或流感疾病跡象，請留在家裡
  • 如果附近的人患病，必須確保空間隔離
  • 定期讓房間通風並使用空氣清淨機
  • 使用家庭辦公設施，避免出差
  • 避免接觸，尤其是與年長或慢性病的人接觸
  • 最好與其他人（尤其是生病的人）保持2至2.5米的距離
  • 最好不要握手和擁抱
  • 遵守咳嗽和打噴嚏的禮節：咳嗽或打噴嚏時，與他人至少保持一米的距離，在手臂彎曲處遮擋打噴嚏/咳嗽，並遠離他人
  • 定期消毒汽車方向盤，門把手，手機等表面
  • 禁止私人假期
  • 盡可能避免使用公共交通工具
  • 不參加重大活動
  • 不要在高峰時間購物，使用接送服務

為什麼在新冠病毒傳播時期衛生措施如此重要

在定期清潔的清潔，維護良好的環境中，病原體傳播的風險將會大大降低。表面不再是細菌，細菌或病毒的溫床。即使在難以碰觸的地方，病原體也會被徹底清除。

繼續閱讀:

在家中和公共場所的清潔衛生措施。

針對硬質表面上的消毒

針對硬質表面上的消毒

專業用高壓高溫蒸氣吸塵機與蒸氣清洗機的消毒

專業用高壓高溫蒸氣吸塵機與蒸氣清洗機的消毒

居家使用高壓高溫多功能蒸氣清洗機: 無需化學物質即可抵抗病毒和細菌

居家使用高壓高溫多功能蒸氣清洗機: 無需化學物質即可抵抗病毒和細菌

地板清洗: 使用洗地機進行機械式地面清潔的優勢

地板清洗: 使用洗地機進行機械式地面清潔的優勢

Kärcher 高壓熱水清洗機的消毒清潔

高壓熱水清洗機的消毒清潔

多得Kärcher空氣清淨機高效率過濾病菌

多得Kärcher空氣清淨機高效率過濾病菌

表面清潔預防接觸性感染

表面清潔預防接觸性感染