衛生如此的重要
引發全球大流行的新型冠狀病毒，在過去叫做SARS(COV-2)而它又再度回來叫做COV19。這種病毒會藉由人傳人的飛沫傳染途徑而得病。每個人都可以幫助別人來防止這病毒快速繼續傳染或是得到肺炎疾病。接下來的說明如何且有效的防範病毒。
新冠病毒到底從何而來?
WHO世界衛生組織在2020年3月11日正式宣布新冠病毒(COVID-19)成為全球流行病。就如同過去的SARS(COVID-2)一樣會造成嚴重肺炎。與流行病相反，大流行病中傳染病的發生不是局部國家，而是可以遍及全球的，正如目前所觀察到的那樣。新冠病毒的感染後會出現咳嗽、發燒、鼻炎和疲勞等流感症狀表現。呼吸問題、頸部緊繃、頭痛和四肢酸痛、噁心、腹瀉和發冷也是可能有的症狀。發病的症狀因人而異，差異很大。無症狀以及嚴重的肺炎並伴有肺衰竭和死亡也是可能。研究人員認為，在中國武漢市（湖北省）的食品市場上，其中，新冠病原體SARS-CoV-2是從野生動物傳播給人類的。但是，毫無疑問，究竟是哪種動物最初帶原該病，目前，假定病原體先是從蝙蝠傳播到其他動物，然後再傳播給人類-大概是透過在市場上銷售食用的動物作為SARS-CoV-2病原體中間宿主。
誘發感染疾病
傳染病可由多種病原體引起，包括病毒、細菌或真菌。
冠狀病毒SARS-CoV-2如何傳播？
飛沫感染：
根據目前的知識，冠狀病原體SARS-CoV-2主要通過所謂的飛沫感染傳播。這涉及人們咳嗽或打噴嚏並傳播空氣中的病原體，其他人吸入這些病原體。在最壞的情況下，其他人也會被它們感染。
間接感染：
病毒的間接傳播也是可能的。先前咳嗽或打噴嚏的人觸摸諸如門把手、手機、螢幕或椅背之類的物體。病毒保留在表面並從那裡進入人體內。
接觸感染：
接觸感染也是病毒性疾病傳播的一種方式。例如，即使是最小的，受污染的人體糞便殘留痕跡也可以透過髒手傳染到健康的人。如果病原體直接通過眼睛、喉嚨和鼻子的粘膜或上呼吸道（例如通過親吻）進入人體，也可能感染。目前尚未確認SARS-CoV-2是否通過接觸感染傳播。防止接觸感染的最有效措施之一是用標準肥皂徹底洗手。
您如何保護自己和他人免受感染？
由於目前沒有針對冠狀病毒的疫苗，因此在私人環境和個人衛生以及公共場所中，遵守簡單的衛生措施非常重要。
為什麼在新冠病毒傳播時期衛生措施如此重要
在定期清潔的清潔，維護良好的環境中，病原體傳播的風險將會大大降低。表面不再是細菌，細菌或病毒的溫床。即使在難以碰觸的地方，病原體也會被徹底清除。
