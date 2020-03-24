家用高壓高溫蒸汽清洗機：無需化學物質即可抵抗病毒和細菌
高壓高溫蒸汽清洗機不僅可以清除頑固的污垢，而且還是可以有效預防病毒和細菌的孳生附著。我們解釋了什麼使用高壓高溫蒸汽清洗如此特別以及使用蒸汽機時要注意什麼。
高壓高溫蒸氣衛生清潔和深層清潔
高壓高溫蒸氣清洗機一直代表深層清潔功能，而無需使用化學清潔劑。隨著人們對衛生意識抬高，對這些特性的需求比以往任何時候都更高。該設備幾乎可以在家庭中的任何地方使用，尤其適合於衛生清潔門把手，小物品和表面。
為什麼高壓高溫蒸氣清潔可以那麼好？
與使用清潔劑的傳統手動清潔方法相比，高壓高溫蒸氣清洗機具有更高的衛生性和更高的清潔性能。清潔蒸氣的秘密就在於蒸氣和溫度的結合。主機內的自來水被加熱直到沸騰-這會產生熱蒸氣。然後，這些蒸氣在大約100°C的溫度下高壓噴出（地板刷頭，強力噴頭等）。微小的蒸氣顆粒以時速高達170 km / h的速度被噴射出到表面。結果，高壓高溫蒸氣進入所有裂縫和毛孔，並在普通清潔紡織品無法觸及的地方進行清潔。頑固而油膩的污垢會在幾秒鐘內消失，然後清潔的表面會保持更長時間的乾淨。
過敏患者和父母可以輕鬆呼吸了
患有過敏症的人會受益兩次：與清潔劑相比，高壓高溫的蒸氣冷凝液不會在清潔表面上留下任何潛在的過敏殘留物。另外，高壓高溫蒸汽會束縛包覆灰塵，這意味著不會有過敏原：這也顯著改善了室內的空氣並減輕了呼吸道負擔。
如果家庭中有小孩，不使用化學清潔劑也特別重要。嬰兒在地板上爬行，喜歡在他們的嘴裡放東西。使用蒸氣後，清潔劑殘留物引起的過敏反應或皮膚刺激不再是個問題。
連續使用不用擔心
用化學清潔劑清潔數小時可能會刺激呼吸道。使用高壓高溫蒸汽清洗機可以避免這種情況。由於高壓高溫蒸汽清洗機只需要電力和自來水，因此它們也幾乎可以無時間限制的連續使用-在SC 3、SC 4高壓高溫多功能蒸氣清洗機，甚至可以在運行過程中註滿水，連續使用，高壓高溫蒸氣不中斷。