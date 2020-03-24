家用高壓高溫蒸汽清洗機：無需化學物質即可抵抗病毒和細菌

過敏患者和父母可以輕鬆呼吸了

患有過敏症的人會受益兩次：與清潔劑相比，高壓高溫的蒸氣冷凝液不會在清潔表面上留下任何潛在的過敏殘留物。另外，高壓高溫蒸汽會束縛包覆灰塵，這意味著不會有過敏原：這也顯著改善了室內的空氣並減輕了呼吸道負擔。

如果家庭中有小孩，不使用化學清潔劑也特別重要。嬰兒在地板上爬行，喜歡在他們的嘴裡放東西。使用蒸氣後，清潔劑殘留物引起的過敏反應或皮膚刺激不再是個問題。