專業用高壓高溫蒸氣清洗機與蒸氣吸塵清洗機的消毒
專業用高壓高溫蒸氣清洗機與蒸氣回收式清洗機的消毒。為了確保足夠的衛生並抵抗有害細菌或病毒，且具備高溫，成為一種有效且省時的清潔解決方案。
使用專業的高壓高溫蒸汽清洗機和吸塵器進行衛生徹底的清潔
清潔牆壁、地板或家具時，可以使用專業的高壓高溫蒸汽清洗機有效地對抗細菌、細菌和病毒。蒸汽以非常細小的霧狀形式從噴嘴噴出，並且根據不同設備的類型，蒸汽的最高溫度為100°C，最高壓力為3至4 bar。高壓蒸氣加速度約為170 km/h。因此，高壓蒸汽可以穿透達所有裂縫或橡膠褶皺處，是刷子或布很難到達的效果。這樣，可以很衛生且徹底地清潔難以觸及的區域。
根據目前的科學知識水平，諸如SARS-CoV-2之類的具備細胞膜病毒在56°C的溫度下變得無害。專家們也談到病毒的處理。以每秒30公分的清潔速度，高壓高溫蒸汽清洗機的高溫很可能足以消滅細胞膜病毒。
蒸氣清洗機
衛生、節省成本且環保：專業用高壓高溫多功能蒸氣清洗機無需化學清潔劑即可清潔所有堅硬表面
蒸氣吸塵機
高壓高溫多功能蒸氣吸塵機適用於有效清潔所有堅硬表面。使用適當的配件，可以進行有針對性的清潔。它們還提供了在嚴重污染的情況下使用化學品進行預先處理的可能性，並透過回收系統再次吸起了污水。為了清除污垢殘留物，它們也有自己的吸水軟管和自動管道清潔沖洗程序。