專業用高壓高溫蒸氣清洗機與蒸氣吸塵清洗機的消毒

使用專業的高壓高溫蒸汽清洗機和吸塵器進行衛生徹底的清潔

清潔牆壁、地板或家具時，可以使用專業的高壓高溫蒸汽清洗機有效地對抗細菌、細菌和病毒。蒸汽以非常細小的霧狀形式從噴嘴噴出，並且根據不同設備的類型，蒸汽的最高溫度為100°C，最高壓力為3至4 bar。高壓蒸氣加速度約為170 km/h。因此，高壓蒸汽可以穿透達所有裂縫或橡膠褶皺處，是刷子或布很難到達的效果。這樣，可以很衛生且徹底地清潔難以觸及的區域。

根據目前的科學知識水平，諸如SARS-CoV-2之類的具備細胞膜病毒在56°C的溫度下變得無害。專家們也談到病毒的處理。以每秒30公分的清潔速度，高壓高溫蒸汽清洗機的高溫很可能足以消滅細胞膜病毒。