在家中、辦公室、商家、餐館和酒吧中- 呼吸健康、新鮮無菌的空氣

AFG 100等離子殺菌空氣清淨機

Kärcher 的AFG 100等離子殺菌空氣清淨器，空氣會被引導通過離子體。與傳統的過濾器不同，利用該主機內的電漿裝置，將細菌或過敏原等最小顆粒，利用靜電荷來捕捉它們並完全破壞它們，而不會留下任何有害殘留物。 AFG 100也具備過濾大顆粒的過濾器以及另一個去除異味的三級過濾器整合一體，可在不超過33坪的室內裡過濾空氣中所有有害污染物，去除率高達99.98％。因此，與HEPA過濾器系統相比，封閉室內的空氣清潔效果更高。如果可以消滅在氣流中的活病毒並過濾掉，則可以創建無菌環境，例如手術室中的無菌環境。

結果是令人愉快的乾淨和健康的空氣，不僅使過敏或哮喘患者能夠更自由地呼吸。以這種方式有效地減少了由細小的灰塵，細菌和類似雜質引起的許多問題。