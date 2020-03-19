地板清洗: 使用洗地機進行機械式地面清潔的優勢
為了對硬質和彈性地板覆蓋物進行濕式清潔，除使用手動清潔設備外還使用了洗地機。機器可以一步一步濕洗，然後立即吸起汙水。這樣，既衛生又高效地進行工作。
機械式清潔的好處
機械清潔相對於人工清潔的優勢在於，細菌（例如，透過吸收汙水）可以永久清除，並且不會積聚在人工清潔的紡織抹布中。這將再次污染的風險降至最低。
通過非接觸式清潔還可以降低用手的接觸汙染風險。洗地機的使用還可以提高效率：由於清潔的面積更大，因此可以在更短的時間內清潔較大的區域。
另一個優勢：部分機種具備清潔劑量控制裝置可精確添加正確劑量的清潔劑。
另外，洗地機能向要清潔的表面施加更高的接觸壓力。與拖把相比，這也提高了深層清潔性能。
使用清潔劑-酸性還是鹼性?
建議在酸性和鹼性泡沫清潔產品之間切換，以使微生物無法適應且不會產生抗藥性。消毒劑也是如此。
此外，酸性可以去除無機沉積物（例如石灰）的堆積。在此應用，鹼性清潔劑是不夠的。鹼性清潔劑可容易地溶解有機污物。這很重要，因為沈積物是細菌和病毒最好的附著基礎。
使用酸性清潔劑時，請注意，瓷磚縫可能需要事先噴水。這樣可以防止它們吸收酸並受到損壞。
特殊的挑戰：結構化地板
使用手動清潔方式更難清潔帶紋理的地板。問題在於該設備雖然可以擦去污垢和清潔劑或地板護理產品的殘留物。一方面，這些殘留物看起來不起眼，另一方面，它們也為細菌提供了溫床。
透過使用裝有滾刷技術的洗地機可以避免此問題，因為這些機器使用軟刷伸入結構中並輕鬆吸走的污垢。滾刷的另一個優點是可以清除更粗糙的污垢顆粒，並節省了預掃的步驟。
依據HACCP標準的清潔與消毒 (危害分析重要管制點)
在對衛生特別敏感的地方，例如醫院或廚房，必須通過仔細清潔和必要的消毒措施保持房內和現有設備清潔。由於不同的區域和設備的清潔間隔不同，因此必須設計清潔計劃，並在要清潔的各個區域中必須詳細顯示：
- 什麼（設備，表面，地板）
- 何時（使用後，每天，每週）
- 用什麼（清潔劑和劑量）
- 和由誰（負責的員工）
- 現在就可以進行清潔了。
必須以一種易於理解的方式準確地記錄已完成的工作並通過簽名對其進行記錄，以進行控制。應該注意的是，清潔和消毒是兩個不同的過程。清潔旨在去除污染物，包括設備上殘留物、微生物以及清潔劑和消毒劑殘留物。深層徹底清潔已被證明可以清除表面90％以上的微生物。
消毒涉及化學和物理過程，以將微生物殺死至既不危害健康又不損害食品質的水平。