地板清洗: 使用洗地機進行機械式地面清潔的優勢

機械式清潔的好處

機械清潔相對於人工清潔的優勢在於，細菌（例如，透過吸收汙水）可以永久清除，並且不會積聚在人工清潔的紡織抹布中。這將再次污染的風險降至最低。

通過非接觸式清潔還可以降低用手的接觸汙染風險。洗地機的使用還可以提高效率：由於清潔的面積更大，因此可以在更短的時間內清潔較大的區域。

另一個優勢：部分機種具備清潔劑量控制裝置可精確添加正確劑量的清潔劑。

另外，洗地機能向要清潔的表面施加更高的接觸壓力。與拖把相比，這也提高了深層清潔性能。