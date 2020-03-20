熱水高壓清洗機清洗大面積區域與消毒
熱水高壓清洗機
與冷水設備相比，使用熱水高壓清洗機將可讓清潔速度提高40％，特別是由於清潔表面的乾燥速度更快。除了獲得更好的效果以及更快的清潔和乾燥時間外，使用熱水高壓清洗機和水溫至少為85°C時，還可以顯著減少病菌。不僅可以有效抵抗污垢，而且還可以有效抵抗細菌和病毒。借助蒸氣模式，甚至可以在高達155°C的溫度下進行清潔。
根據不同應用領域，需要使用高壓清洗機，在高壓清洗機中可以調節高壓噴槍的水量壓力調整器(Servo Control)。這使得可以在每種情況下以適當的高壓溫度進行工作，而不會使污垢濺回汙染到用戶。
使用清潔劑打斷感染傳播鏈
使用高壓清洗機清潔時，使用泡沫噴灌噴頭與合適的清潔劑，以打斷感染傳播鏈並清除所有污垢殘留物。泡沫清潔的優點：泡沫非常穩定粘附在表面上，並增加了清潔反應時間和清潔效果。隨後用水沖洗有助於以受控的方式清除污垢並防止再次污染。可生物分解的清潔劑也有助於該過程進行。可靠地消除微生物，還需要更換酸性和鹼性泡沫清潔劑產品。
高壓清洗之後
用高壓清洗機進行仔細清潔後，隨後進行消毒可以使清潔過程更加完善：浸泡、清潔、乾燥並最後對表面進行消毒。
為了除去灰塵和殘留的汙水，多用途的吸塵器可以有效地支援高壓清洗機的工作。