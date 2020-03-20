熱水高壓清洗機清洗大面積區域與消毒

熱水高壓清洗機

與冷水設備相比，使用熱水高壓清洗機將可讓清潔速度提高40％，特別是由於清潔表面的乾燥速度更快。除了獲得更好的效果以及更快的清潔和乾燥時間外，使用熱水高壓清洗機和水溫至少為85°C時，還可以顯著減少病菌。不僅可以有效抵抗污垢，而且還可以有效抵抗細菌和病毒。借助蒸氣模式，甚至可以在高達155°C的溫度下進行清潔。

根據不同應用領域，需要使用高壓清洗機，在高壓清洗機中可以調節高壓噴槍的水量壓力調整器(Servo Control)。這使得可以在每種情況下以適當的高壓溫度進行工作，而不會使污垢濺回汙染到用戶。