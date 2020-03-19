表面清潔預防接觸性感染

4種顏色的布巾

為了安全衛生地進行清潔，有一個顏色編碼系統。每個要清潔的區域都有自己的顏色，可以容易地區分：紅色、綠色、藍色和黃色。

紅色：用於洗手間、小便池和周圍區域的瓷磚。

黃色：用於洗手盆、瓷磚、架子、配件、鏡子、淋浴房和浴缸等衛生區域。

藍色：家具，例如書桌、櫥櫃、椅子、架子、冷氣、門等。

綠色：特殊區域，例如在護理區（護理床），手術室或廚房進行清潔和消毒。

這防止了以前用來清潔馬桶的布被用來給書桌除塵，從而傳播病菌。可以提供相關顏色的水桶，抹布和清潔海綿。