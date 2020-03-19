表面清潔預防接觸性感染
表面的清潔不僅是為了美觀，去除可看見的污垢，但主要是為了衛生和安全。可以預防疾病的傳播。在公共設施中尤其重要，還有就是辦公室（換句話說，反正人們定期聚會的地方）也尤為重要。
衛生清潔方法
為了清除污垢並防止接觸感染，定期進行表面清潔尤其重要。為了保護使用者，當然也應該注意個人防護裝備並戴上手套。
表面清潔的重要一點是清潔的抹布要經常更換，要更換且不是再次浸入清潔水中。這樣可以防止其污染。有多種執行衛生清潔的方法。原則上，可以使用預先準備的布料和抹布進行工作。應嚴格遵守清潔過程使用不同的抹布上標註不同的顏色，以避免細菌傳播。
更換布巾方法-提高清潔品質和效率
為了防止細菌在清潔區域內傳播，例如從一個廁所到另一個廁所，必須為每個要清潔的設備更換布巾。這也很重要，例如在清潔不同的房間時-無論是在辦公室還是醫院。每個房間都應該用一塊乾淨的布清潔，以防止殘留。
16面折布方法
對於衛生的表面的清潔方法，建議將布折疊與混合正確比例的清潔劑一起使用。該方法最早是來自醫療保健領域的清潔。棉布：將清潔布對折4次，這樣就形成了16面。現在，可以用乾淨的一面來對每個表面進行處理，並用清潔劑潤濕每個表面。用完布的每一面後，將其丟棄並換上新的。
4種顏色的布巾
為了安全衛生地進行清潔，有一個顏色編碼系統。每個要清潔的區域都有自己的顏色，可以容易地區分：紅色、綠色、藍色和黃色。
紅色：用於洗手間、小便池和周圍區域的瓷磚。
黃色：用於洗手盆、瓷磚、架子、配件、鏡子、淋浴房和浴缸等衛生區域。
藍色：家具，例如書桌、櫥櫃、椅子、架子、冷氣、門等。
綠色：特殊區域，例如在護理區（護理床），手術室或廚房進行清潔和消毒。
這防止了以前用來清潔馬桶的布被用來給書桌除塵，從而傳播病菌。可以提供相關顏色的水桶，抹布和清潔海綿。