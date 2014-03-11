eco!ogic環保系列 - 黃色是新的綠色標志
Kärcher視自己為市場的領導者，應當在這方面做出榜樣。可持續發展和環境保護已經深植於公司的經營理念和行動，並融入了公司創新的環保系列產品。在環保系列產品中，Kärcher開發了全新一代產品，它們融合了精巧的技術、出色的動力、用戶友好的處理方式和環境考慮。這些鑄就了高效且節約資源的高質量設備，為行業設定了新的標准。
環保系列產品的特點
家庭與園藝系列產品中一個獨特賣點和標簽是其環保系列產品：全新品牌"eco!ogic"。只有達到相關標准的設備才會有這個品牌和環保logo標簽。產品需要遵守許多環保標准，每種都有其獨自的圖標。
節水
負責地用水正變得日益重要。eco!ogic環保產品意味著達到了規定的、負責任的耗水量限制要求。
節能
高效使用能源是eco!ogic環保設備的重要優點，這源於Karcher採用的智能和創新技術。
節約飲用水
雨水的使用節約了寶貴的飲用水資源。eco!ogic環保系列產品還提供了使用替代水源的解決方案。
減少廢水污染
Karcher清潔設備採用了清潔劑定量配給裝置和eco!ogic清潔劑，在減少廢水污染方面起到重要作用。
負責地選擇材料
避免使用鈦酸脂和PVC等化學物質對於eco!ogic環保系列產品非常重要。
節約資源地使用材料
eco!ogic環保設備採用了可再生塑料凳環保材料，令人印象深刻。包裝材料採用FSC紙板和可再生材料，沒有使用聚苯乙烯材料。
低噪音
Karcher eco!ogic環保型清潔設備的特點之一是降低了噪音排放。
有效的灰塵過濾
由於採用了可靠的灰塵過濾器，所以Karcher產品能夠確保健康的工作環境。當然，在新型eco!ogic設備中延續了這種設計。
最佳的可再利用性
90%以上的Karcher設備都可以回收再利用，包括新型eco!ogic環保系列。
服務壽命長
Karcher固有的高質量標准確保了包括eco!ogic環保型設備在內的所有設備都具有更長的服務壽命。
易於維修
Karcher產品以良好的可維修性能而著稱。eco!ogic環保型設備也是如此。
良好的備件供應能力
當然，eco!ogic環保系列產品也因Karcher廣泛的備件服務而受益良多。
eco!ogic系列高壓清洗機是同類產品中最節水的產品。
eco!ogic環保設備具有經過實踐檢驗的Karcher質量，是環保設備的市場領導者：它們隻在需要用水時才用水，顯著地減少了用水量。創新的技術和智能化解決方案做出了一個有效利用資源的典范。eco!ogic環保系列產品的塑料部件由大約60%的可再生材料制造，並且未使用鈦酸酯和PVC材料。包裝材料由FSC紙板制造，不含任何聚苯乙烯填料。
eco!ogic環保型高壓清洗機概覽：
K 4高級家用環保系列
環保和清潔性：K4高級家用環保系列產品採用了水冷環保電機，在環保模式下可節約20%的能源和用水量。此外，未使用鈦酸酯和PVC材料的高壓清洗機由60%的可再生材料制造，非常易於使用。
K 5高級家用環保系列
非常環保和高效！K5高級家用環保系列高壓清洗機具有強大的水冷環保電機和家庭套件，包含了T350表面清潔劑以實現高效清洗，可無濺水地清洗大面積區域。用於偶爾清洗中等污垢的強力高壓清洗機。
K 7高級家用環保系列
K7高級家用環保系列高壓清洗機帶有軟管盤卷，適用於經常清洗重污垢（例如，小路、游泳池、大型車輛和自行車），使用非常容易且非常環保。在環保模式下，這種採用水冷環保電機的高壓清洗機可節約20%的用水量和能源。
最高效。
正如所有Karcher高壓清洗機一樣，K4-K7型eco!ogic高壓清洗機配備了專利保護的Karcher噴頭技術，可完美地配合水泵工作。在負責任地利用寶貴資源方面，這種設備做出了重要貢獻。與競爭對手相比，Karcher設備擁有更好的剝離性能和清潔效率。
小結：清潔時間縮短一半，從而可節約達50%的能源和用水量。這是一個顯著的優勢，並且經過了著名獨立機構弗勞恩霍夫研究所的科學証明。
出色的動力。
Karcher高級eco!ogic環保系列產品中的K4至K7型高壓清洗機安裝了創新的水冷環保電機。這些設備功能強大，服務壽命特別長；更好的是，它們的重量減輕了10%。
Clean Water for the World
Karcher不僅生產節約資源的設備，而且致力於水資源保護。例如，我們與全球自然組織合作啟動了“世界清潔水資源”計劃。每銷售一台eco!ogic高壓清洗機，Karcher都將其中的部分銷售額捐出以用於在全球建設生態水資源過濾系統。這意味著，每銷售一台設備全球的河流和湖泊中就有1000升水被清潔。一個自然和人類賽跑的成功故事！