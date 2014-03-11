eco!ogic環保系列 - 黃色是新的綠色標志

Kärcher視自己為市場的領導者，應當在這方面做出榜樣。可持續發展和環境保護已經深植於公司的經營理念和行動，並融入了公司創新的環保系列產品。在環保系列產品中，Kärcher開發了全新一代產品，它們融合了精巧的技術、出色的動力、用戶友好的處理方式和環境考慮。這些鑄就了高效且節約資源的高質量設備，為行業設定了新的標准。