適合任何需要隨時清潔方案的人，能夠在最小的空間內存放和運輸： Kärcher 的 OC 3 摺疊式高壓清洗機，小巧輕便，擁有摺疊式水箱。這款水箱可以在短時間內摺疊成最小的包裝尺寸，以節省存放空間。憑藉其鋰離子電池，該設備隨時隨地就能使用，無需繁瑣的準備工作：只需加水即可開始。 LED 顯示屏提供關於電池電量的信息。靈活的 1.8 米長壓力軟管確保清潔時的最佳活動自由度。無論是在露營地、自行車騎行後，還是在家裡的花園中，這款移動戶外清潔器都是快速清潔的理想解決方案。還有各種配件可用於擴展應用範圍。