移動式戶外清洗機 OC 3 Foldable
摺疊式水箱，便於運輸、存放靈活且多功能：配備鋰離子電池的 OC 3 摺疊式移動戶外清潔器，適合移動清潔。
適合任何需要隨時清潔方案的人，能夠在最小的空間內存放和運輸： Kärcher 的 OC 3 摺疊式高壓清洗機，小巧輕便，擁有摺疊式水箱。這款水箱可以在短時間內摺疊成最小的包裝尺寸，以節省存放空間。憑藉其鋰離子電池，該設備隨時隨地就能使用，無需繁瑣的準備工作：只需加水即可開始。 LED 顯示屏提供關於電池電量的信息。靈活的 1.8 米長壓力軟管確保清潔時的最佳活動自由度。無論是在露營地、自行車騎行後，還是在家裡的花園中，這款移動戶外清潔器都是快速清潔的理想解決方案。還有各種配件可用於擴展應用範圍。
特點和好處
高效且溫和的低壓低壓的優勢：高效且非常溫和的清潔，適合敏感表面。 標準扁平噴嘴可以可靠且精確地清潔難以觸及的地方。圓錐形噴嘴則適合更敏感的清潔，比如狗爪。
一體式鋰離子電池隨時進行移動清潔，無需電源連接。 長時間的電池續航能力，可重複使用，無需中途充電。 LED 顯示屏提示何時需要充電。 設備上的 USB Type C 充電插口，即便在移動中也能靈活充電，例如在車內或使用移動電源。
創新的可摺疊水箱可摺疊的柔性水箱，容量大（ 8 升），可摺疊至最小尺寸，便於攜帶和節省存放空間。 減少空間需求：軟管和觸發噴槍存放在緊湊摺疊的設備中。
簡單方便的操作
- 隨時隨地做好準備，無需費時準備，只需加水即可開始使用。
- 符合人體工學的攜帶手柄，配有軟管固定裝置，便於攜帶。
- 由於開口大，水箱加水簡單方便。
多種配件可供選擇
- 可選配大量配件以擴展應用範圍。
- 提供適合每項清潔任務的配件（無論是自行車、戶外設備、花園家具、狗狗等）。
技術說明
技術數據
|壓力範圍
|低壓
|水流量 (l/min)
|max. 2
|電池供電設備
|電池類型
|鋰電池
|電池續航時間 (min)
|max. 15
|電池充電時間 (h)
|2.25
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|2.2
|包括包裝的重量 (kg)
|2.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- 鋰電池
- 扁平噴射噴嘴
設備
- 水箱容量: 8 l
- 軟管長度: 1.8 m
- 軟管類型: 低壓柔性軟管
- 綜合式細網水過濾器
- 壓力噴槍: 低壓觸發噴槍
- 過濾器
Videos
應用領域
- 單車
- 帳篷/露營設備
- 運動器材（衝浪板、皮划艇、立式划槳板）
- 寵物/狗
- 嬰兒推車/手推車
- 鞋/登山靴
- 清潔園藝機器和工具
- 兒童玩具/玩具車/滾輪
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 花盆