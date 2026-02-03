手持式清洗機 OC Handheld Compact
OC Handheld Compact 無線清洗機 是一款集設計美觀、性能穩定、便攜高效於一體的戶外小型清潔神器。
專為戶外使用場景打造，滿足用戶 隨時隨地清潔 的需求。它以其緊湊、小巧和操作簡單的設計，成為清潔愛好者、露營旅客、自行車騎行者及寵物主人的理想選擇。
技術說明
技術數據
|電池供電設備
|壓力 (bar)
|max. 15
|壓力範圍
|中壓
|水流量 (l/h)
|150
|電池類型
|鋰電池
|電壓 (V)
|7.2
|容量 (Ah)
|2.5
|所需電池數量 (Piece(s))
|1
|每次電池充電的運行時間 (/min)
|正常模式： / 12 生態！效率模式: / 30
|使用標準充電器的電池充電時間 (h)
|3
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|0.8
|包括包裝的重量 (kg)
|1.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|254 x 71 x 186
Scope of supply
- 充電器: 5 V / 2 A USB 充電線 + 電源適配器（各 1 個）
- 泡沫噴嘴
- 4 合 1 多噴槍
- 抽吸軟管
設備
- 吸水
- 綜合式細網水過濾器
- 可折疊手柄