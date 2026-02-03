手持式清洗機 OC Handheld Compact

OC Handheld Compact 無線清洗機 是一款集設計美觀、性能穩定、便攜高效於一體的戶外小型清潔神器。

專為戶外使用場景打造，滿足用戶 隨時隨地清潔 的需求。它以其緊湊、小巧和操作簡單的設計，成為清潔愛好者、露營旅客、自行車騎行者及寵物主人的理想選擇。

技術說明

技術數據

電池供電設備
壓力 (bar) max. 15
壓力範圍 中壓
水流量 (l/h) 150
電池類型 鋰電池
電壓 (V) 7.2
容量 (Ah) 2.5
所需電池數量 (Piece(s)) 1
每次電池充電的運行時間 (/min) 正常模式： / 12 生態！效率模式: / 30
使用標準充電器的電池充電時間 (h) 3
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 0.8
包括包裝的重量 (kg) 1.6
尺寸(長x寬x高) (mm) 254 x 71 x 186

Scope of supply

  • 充電器: 5 V / 2 A USB 充電線 + 電源適配器（各 1 個）
  • 泡沫噴嘴
  • 4 合 1 多噴槍
  • 抽吸軟管

設備

  • 吸水
  • 綜合式細網水過濾器
  • 可折疊手柄