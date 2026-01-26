電池供電噴抽式清洗機 SE 3-18 Compact
強大的噴抽式清洗機可清潔車內纖維深處的紡織品表面，18 V 電池帶來最大的移動自由度，並具有用於清潔設備的沖洗功能，給您留下深刻印象。
纖維深層清潔，活動自如：SE 3-18 輕便噴抽式清洗機可徹底清潔紡織品表面，無殘留。由於設計緊湊，該設備不僅方便，而且由於採用 18 V Kärcher Battery Power 電池，也可以在附近沒有電源插座時使用。這使得車輛內部只需 12 到 24 分鐘即可完成清潔。因此，您可以立即清除汽車座椅、地墊和行李箱以及花園傢俱和室內裝潢上的污垢——與我們的有線噴霧提取清潔劑一樣強大。帶有內部清潔劑的軟管長而靈活，抽吸軟管也保證了極大的便利性和靈活性，即使在難以接近的地方也是如此。 即使在清潔后，噴抽式清洗機也會以其衛生沖洗功能給您留下深刻印象，去除設備和軟管上的污垢，從而防止細菌和氣味的形成。完全符合「清潔車輛，清潔清潔設備」的座右銘。
特點和好處
久經考驗的Kärcher技術，帶有室內裝潢和縫隙噴嘴，可實現最佳清潔效果深入清潔紡織品表面的纖維。 由於高效的噴霧萃取清潔方法，輕鬆快速地清潔。 低殘留水分，可快速乾燥紡織品表面。
18 V Kärcher電池 可更換電池（不包括在供貨範圍內）由於獨立於電源工作，因此可以最大程度地自由移動。 與18 V Kärcher Battery Power電池平台上的所有設備兼容。
衛生沖洗功能清潔后，使用沖洗功能清潔設備。這樣可以去除任何殘留的污垢，並避免細菌積聚產生的難聞氣味。 允許立即存儲乾淨的設備。
方便的二合一軟管
- 內部噴淋軟管，清潔方便。
- 長而靈活的吸入軟管，便於清潔，特別是在難以接近和狹窄的空間中。
- 軟管上的旋轉接頭可實現更大的移動自由度。
雙水箱系統
- 簡單的淡水箱填充。
- 方便拆卸和清空污水箱，不與污垢接觸。
實用的附件和軟管存儲
- 只需一隻手即可輕鬆運輸 - 所有隨附的附件和軟管都可以直接存放在設備上。
- 所有配件始終連接到設備上，因此您可以在使用時依靠它們。
緊湊設計
- 靈活，也適用於狹窄區域或難以進入的區域。
- 帶有實用的手柄，可快速方便地運輸設備。
小配件存儲區
- 適用於清潔期間的臨時存放。
- 非常適合海綿、布和其他小零件。
技術說明
技術數據
|電池供電設備
|電池平台
|18V电池平台
|Rated input power (W)
|184
|工作寬度 (mm)
|75
|清水箱容量(公升) (l)
|1.7
|裝髒水的容器 (l)
|2.9
|電壓 (V)
|18
|每次電池充電的運行時間 (min)
|approx. 12 (2,5 Ah) / approx. 24 (5,0 Ah)
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.6
|包括包裝的重量 (kg)
|5.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- 變體: 不含電池和充電器
- 吸尘软管长度: 1.9 m
- 軟墊噴霧吸頭
- 用於噴霧抽取清洗的縫隙噴嘴
- 清潔劑: 地毯清潔劑RM 519, 100 ml
- 2合1舒適系統，集成噴霧提取軟管
設備
- 系統清洗功能
- 實用的軟管和附件存儲
- 小零件的存儲空間
應用領域
- 汽車座椅
- 軟墊家具
- 布藝
- 地顫