纖維深層清潔，活動自如：SE 3-18 輕便噴抽式清洗機可徹底清潔紡織品表面，無殘留。由於設計緊湊，該設備不僅方便，而且由於採用 18 V Kärcher Battery Power 電池，也可以在附近沒有電源插座時使用。這使得車輛內部只需 12 到 24 分鐘即可完成清潔。因此，您可以立即清除汽車座椅、地墊和行李箱以及花園傢俱和室內裝潢上的污垢——與我們的有線噴霧提取清潔劑一樣強大。帶有內部清潔劑的軟管長而靈活，抽吸軟管也保證了極大的便利性和靈活性，即使在難以接近的地方也是如此。 即使在清潔后，噴抽式清洗機也會以其衛生沖洗功能給您留下深刻印象，去除設備和軟管上的污垢，從而防止細菌和氣味的形成。完全符合「清潔車輛，清潔清潔設備」的座右銘。