高壓清洗機 K 2 Classic

Kärcher 的 K 2 是完美的高壓清洗機 ** ，適用於偶爾使用和輕度污垢的清潔，例如清潔腳踏車和 / 或園藝工具以及戶外家具。

K 2 高壓清洗機，配備單噴桿和帶旋轉點射的強力污垢噴嘴（ dirt blaster ），能以迅雷不及掩耳的速度清除車輛、台階、園藝工具和戶外家具上的污垢。這款緊湊型設備是您處理物業周圍所有偶爾清潔任務的理想選擇。 隨附的單噴桿可提供扁平噴射水流，在輪廓表面上產生針對性的清潔效果。而隨附的強力污垢噴嘴，其旋轉水流甚至能清除最頑固的污垢。 憑藉其輕巧的重量和實用的整合式提把，您可以輕鬆地將 K 2 運送到需要的任何地方。 Quick Connect 快速連接系統提供了額外的便利性，因為透過其快速接頭， 4 米長的高壓軟管可以輕鬆地卡入和取出機器與扳機槍。所有隨附的配件都可以方便地儲存在 K 2 本身。

特點和好處
高壓清洗機 K 2 Classic: 小巧輕便的設備
小巧輕便的設備
對於簡單，節省空間的存儲，即使在小凹處。 可以單手搬運。
高壓清洗機 K 2 Classic: 一體式清潔劑抽吸軟管
一體式清潔劑抽吸軟管
使用清潔劑方便又簡單。 Kärcher 清潔劑（可選購）不僅能保護和護理清潔表面，還能產生更高效和更持久的清潔效果。
高壓清洗機 K 2 Classic: 乾淨整潔
乾淨整潔
軟管、噴桿和扳機槍可以整齊緊湊地收納。
快速連接系統
  • 高壓軟管接頭可以輕易的移入和移除，節省時間提高效率
技術說明

技術數據

電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
壓力 (bar/MPa) max. 110 / max. 11
水流量 (l/h) max. 360
面積功率 (m²/h) 20
入口溫度 (°C) max. 40
Rated input power (kW) 1.4
連接線 (m) 5
顏色 黃色
淨重 (不含配件) (kg) 3.5
包括包裝的重量 (kg) 5.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 189 x 252 x 445

Scope of supply

  • 高壓噴射槍: G 120 Q
  • 1倍速噴射管
  • 螺旋噴頭
  • 高壓喉管: 4 m
  • 花園專用管線連接頭A3/4"

設備

  • 清潔劑入口: 吸水喉
  • 綜合式細網水過濾器
高壓清洗機 K 2 Classic
應用領域
  • 花園 / 露台 / 陽台家具
  • 清潔園藝機器和工具
  • 陽台
  • 小型汽車
  • 摩托車和踏板車
  • 單車
