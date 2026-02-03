高壓清洗機 K 2 Classic
Kärcher 的 K 2 是完美的高壓清洗機 ** ，適用於偶爾使用和輕度污垢的清潔，例如清潔腳踏車和 / 或園藝工具以及戶外家具。
K 2 高壓清洗機，配備單噴桿和帶旋轉點射的強力污垢噴嘴（ dirt blaster ），能以迅雷不及掩耳的速度清除車輛、台階、園藝工具和戶外家具上的污垢。這款緊湊型設備是您處理物業周圍所有偶爾清潔任務的理想選擇。 隨附的單噴桿可提供扁平噴射水流，在輪廓表面上產生針對性的清潔效果。而隨附的強力污垢噴嘴，其旋轉水流甚至能清除最頑固的污垢。 憑藉其輕巧的重量和實用的整合式提把，您可以輕鬆地將 K 2 運送到需要的任何地方。 Quick Connect 快速連接系統提供了額外的便利性，因為透過其快速接頭， 4 米長的高壓軟管可以輕鬆地卡入和取出機器與扳機槍。所有隨附的配件都可以方便地儲存在 K 2 本身。
特點和好處
小巧輕便的設備對於簡單，節省空間的存儲，即使在小凹處。 可以單手搬運。
一體式清潔劑抽吸軟管使用清潔劑方便又簡單。 Kärcher 清潔劑（可選購）不僅能保護和護理清潔表面，還能產生更高效和更持久的清潔效果。
乾淨整潔軟管、噴桿和扳機槍可以整齊緊湊地收納。
快速連接系統
- 高壓軟管接頭可以輕易的移入和移除，節省時間提高效率
技術說明
技術數據
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|壓力 (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|水流量 (l/h)
|max. 360
|面積功率 (m²/h)
|20
|入口溫度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (kW)
|1.4
|連接線 (m)
|5
|顏色
|黃色
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.5
|包括包裝的重量 (kg)
|5.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|189 x 252 x 445
Scope of supply
- 高壓噴射槍: G 120 Q
- 1倍速噴射管
- 螺旋噴頭
- 高壓喉管: 4 m
- 花園專用管線連接頭A3/4"
設備
- 清潔劑入口: 吸水喉
- 綜合式細網水過濾器
Videos
應用領域
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 清潔園藝機器和工具
- 陽台
- 小型汽車
- 摩托車和踏板車
- 單車