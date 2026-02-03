K 2 高壓清洗機，配備單噴桿和帶旋轉點射的強力污垢噴嘴（ dirt blaster ），能以迅雷不及掩耳的速度清除車輛、台階、園藝工具和戶外家具上的污垢。這款緊湊型設備是您處理物業周圍所有偶爾清潔任務的理想選擇。 隨附的單噴桿可提供扁平噴射水流，在輪廓表面上產生針對性的清潔效果。而隨附的強力污垢噴嘴，其旋轉水流甚至能清除最頑固的污垢。 憑藉其輕巧的重量和實用的整合式提把，您可以輕鬆地將 K 2 運送到需要的任何地方。 Quick Connect 快速連接系統提供了額外的便利性，因為透過其快速接頭， 4 米長的高壓軟管可以輕鬆地卡入和取出機器與扳機槍。所有隨附的配件都可以方便地儲存在 K 2 本身。