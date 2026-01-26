這款精緻的 SC 1 手持式蒸氣清潔機無需使用化學清潔劑，幾乎可以在家中的任何地方使用。 Kärcher 蒸氣清潔機進行徹底清潔，可從典型家居硬表面上去除 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的常見家庭細菌 ²⁾ 。由於其小巧便捷的尺寸，手持式蒸氣清潔機非常適合快速、中間深度清潔。多功能配件和強大的蒸氣使得配件、瓷磚、爐灶、排氣罩甚至最小的裂縫和角落都可以得到徹底的清潔。即使是最頑固的污垢和油脂堆積也能可靠地清除。由於其小巧外形，這款設備可以被放在最小的空間中，方便您隨手取用。