蒸氣清洗機 SC 1 Multi
緊湊型的 SC 1 Multi 手持蒸汽清潔機在 30 秒內即可準備就緒，實現便利的深層清潔。
緊湊型的 SC 1 Multi 手持蒸汽清潔機無需化學品，並能迅速準備進行深層清潔。徹底清潔可去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ ，特別適合清潔硬表面。該設備的緊湊而實用的設計使操作舒適，並便於在最小的空間中存放。 SC 1 Multi 可以在 30 秒內準備就緒，並由於可拆卸水箱的設計，輕鬆補充水位，使維護間隔更長，減少中斷次數。可更換的除垢 cartridge 確保自動除垢，產品的使用壽命可延長至普通產品的五倍。 LED 燈光顯示和控制面板使操作簡單輕鬆，各種模式（如加熱、準備好用、蒸汽模式和更換 cartridge ）始終顯示。還有擴展至創新的多功能 4 合 1 蒸汽拖把的選項。
特點和好處
緊湊且實用的設備設計中部：在家具下具有良好的靈活性和舒適的重量感。 下部：設備在手中輕如羽毛，並且可以自立以便於短暫休息。 主機方便收納也快速上手使用
不間斷蒸氣和除垢濾芯得益於緊湊的設計，操作簡便。 智能除垢濾芯會自動去除水中的水垢，顯著延長設備的使用壽命。 符合人體工程學的形狀使清潔過程輕鬆自如。
LED 燈光顯示與控制面板操作簡便，無需任何體力勞動， 只需輕輕點擊控制面板一次即可啟動蒸汽。 易於理解的燈光顯示顯示以下模式：加熱、準備就緒、蒸汽模式和需要更換 濾芯 。
短加熱時間
- 加熱時間僅為30秒，器件即可立即使用。
技術說明
技術數據
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 30
|加熱輸出 (W)
|1300
|電線長度 (m)
|5
|加熱時間 (min)
|0.5
|水槽容量(公升) (ml)
|200
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|1.6
|包括包裝的重量 (kg)
|2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 113 x 190
Scope of supply
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢濾芯: 1 Piece(s)
- 手持噴頭
設備
- 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
Videos
應用領域
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀