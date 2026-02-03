緊湊型的 SC 1 Multi 手持蒸汽清潔機無需化學品，並能迅速準備進行深層清潔。徹底清潔可去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ ，特別適合清潔硬表面。該設備的緊湊而實用的設計使操作舒適，並便於在最小的空間中存放。 SC 1 Multi 可以在 30 秒內準備就緒，並由於可拆卸水箱的設計，輕鬆補充水位，使維護間隔更長，減少中斷次數。可更換的除垢 cartridge 確保自動除垢，產品的使用壽命可延長至普通產品的五倍。 LED 燈光顯示和控制面板使操作簡單輕鬆，各種模式（如加熱、準備好用、蒸汽模式和更換 cartridge ）始終顯示。還有擴展至創新的多功能 4 合 1 蒸汽拖把的選項。