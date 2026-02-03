蒸氣清洗機 SC 1 Multi

緊湊型的 SC 1 Multi 手持蒸汽清潔機在 30 秒內即可準備就緒，實現便利的深層清潔。

緊湊型的 SC 1 Multi 手持蒸汽清潔機無需化學品，並能迅速準備進行深層清潔。徹底清潔可去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ ，特別適合清潔硬表面。該設備的緊湊而實用的設計使操作舒適，並便於在最小的空間中存放。 SC 1 Multi 可以在 30 秒內準備就緒，並由於可拆卸水箱的設計，輕鬆補充水位，使維護間隔更長，減少中斷次數。可更換的除垢 cartridge 確保自動除垢，產品的使用壽命可延長至普通產品的五倍。 LED 燈光顯示和控制面板使操作簡單輕鬆，各種模式（如加熱、準備好用、蒸汽模式和更換 cartridge ）始終顯示。還有擴展至創新的多功能 4 合 1 蒸汽拖把的選項。

特點和好處
蒸氣清洗機 SC 1 Multi: 緊湊且實用的設備設計
緊湊且實用的設備設計
中部：在家具下具有良好的靈活性和舒適的重量感。 下部：設備在手中輕如羽毛，並且可以自立以便於短暫休息。 主機方便收納也快速上手使用
蒸氣清洗機 SC 1 Multi: 不間斷蒸氣和除垢濾芯
不間斷蒸氣和除垢濾芯
得益於緊湊的設計，操作簡便。 智能除垢濾芯會自動去除水中的水垢，顯著延長設備的使用壽命。 符合人體工程學的形狀使清潔過程輕鬆自如。
蒸氣清洗機 SC 1 Multi: LED 燈光顯示與控制面板
LED 燈光顯示與控制面板
操作簡便，無需任何體力勞動， 只需輕輕點擊控制面板一次即可啟動蒸汽。 易於理解的燈光顯示顯示以下模式：加熱、準備就緒、蒸汽模式和需要更換 濾芯 。
短加熱時間
  • 加熱時間僅為30秒，器件即可立即使用。
技術說明

技術數據

補充每缸水的區域性能 (m²) approx. 30
加熱輸出 (W) 1300
電線長度 (m) 5
加熱時間 (min) 0.5
水槽容量(公升) (ml) 200
電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
顏色 白色
淨重 (不含配件) (kg) 1.6
包括包裝的重量 (kg) 2
尺寸(長x寬x高) (mm) 345 x 113 x 190

Scope of supply

  • 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
  • 除垢濾芯: 1 Piece(s)
  • 手持噴頭

設備

  • 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
蒸氣清洗機 SC 1 Multi
蒸氣清洗機 SC 1 Multi
蒸氣清洗機 SC 1 Multi
Videos
應用領域
  • 配件(ORI:水龍頭)
  • 洗手盆
  • 不規則牆面
  • 窗戶和玻璃表面
  • 排氣罩
  • 滾刀
附件