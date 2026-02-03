蒸氣清洗機 SC 1 Multi & Up
SC 1 Multi & Up 多功能 4 合 1 蒸汽拖把可以在三種不同的位置使用，並作為手持蒸汽清潔機，完美適應個別需求。
緊湊的 SC 1 Multi & Up 4 合 1 蒸汽拖把無需化學品，即可迅速清潔家中的深層污垢，可以作為多功能手持蒸汽清潔機使用，也可以透過隨附的 EasyFix Large 地板噴嘴組合成多功能 3 合 1 蒸汽拖把。可在三種不同的設備位置（上、中、下）進行操作，完美適應個別需求。使用 Kärcher 蒸汽清潔機進行徹底清潔，可去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ 。設備緊湊而實用，使用起來舒適，並可輕鬆存放在最小的空間中。 SC 1 Multi & Up 只需 30 秒即可準備使用，並由於可拆卸水箱，輕鬆補充水位，無需長時間等待或中斷。可更換的除垢濾芯確保自動除垢，產品使用壽命是普通產品的五倍。 LED 燈光顯示與控制面板使操作簡單輕鬆，各種模式（如加熱、準備就緒、蒸汽模式和更換濾芯 ）均在顯示中顯示。
特點和好處
創新且極具多功能性的 4 合 1 應用設備的創新設計允許其作為多功能 SC 1 Multi 手持蒸汽清潔機使用，或作為 SC 1 Multi & Up 的 3 合 1 蒸汽拖把，得益於隨附的 EasyFix Large 地板噴嘴套件。 獨特的 3 合 1 概念提供三種不同的拖把位置，讓您隨時選擇最佳拖把配置。 上部：在家具下最大靈活性和偶爾蒸汽清潔。
緊湊且實用的設備設計中部：在家具下具有良好的靈活性和舒適的重量感。 下部：設備在手中輕如羽毛，並且可以自立以便於短暫休息。 主機方便收納也快速上手使用
不間斷蒸氣和除垢濾芯得益於緊湊的設計，操作簡便。 智能除垢濾芯會自動去除水中的水垢，顯著延長設備的使用壽命。 符合人體工程學的形狀使清潔過程輕鬆自如。
LED 燈光顯示與控制面板
- 操作簡便，無需任何體力勞動，
- 只需輕輕點擊控制面板一次即可啟動蒸汽。
- 易於理解的燈光顯示顯示以下模式：加熱、準備就緒、蒸汽模式和需要更換 濾芯 。
短加熱時間
- 加熱時間僅為30秒，器件即可立即使用。
EasyFix Large 地板噴嘴配有靈活的接頭和魔術貼固定系統，適合地面清潔布
- 得益於 EasyFix Large 地板噴嘴， SC 1 Multi & Up 在最低設備位置時可以自立，並直接與地板噴嘴連接。地板噴嘴還能加快清潔速度。
- 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布
技術說明
技術數據
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 30
|加熱輸出 (W)
|1300
|電線長度 (m)
|5
|加熱時間 (min)
|0.5
|水槽容量(公升) (ml)
|200
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|1.6
|包括包裝的重量 (kg)
|2.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 113 x 190
Scope of supply
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢濾芯: 1 Piece(s)
- 手持噴頭
- 地板吸頭: EasyFix Large
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
設備
- 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
- 鉤絨束線帶
Videos
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀