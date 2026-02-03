蒸氣清洗機 SC 1 Multi & Up

SC 1 Multi & Up 多功能 4 合 1 蒸汽拖把可以在三種不同的位置使用，並作為手持蒸汽清潔機，完美適應個別需求。

緊湊的 SC 1 Multi & Up 4 合 1 蒸汽拖把無需化學品，即可迅速清潔家中的深層污垢，可以作為多功能手持蒸汽清潔機使用，也可以透過隨附的 EasyFix Large 地板噴嘴組合成多功能 3 合 1 蒸汽拖把。可在三種不同的設備位置（上、中、下）進行操作，完美適應個別需求。使用 Kärcher 蒸汽清潔機進行徹底清潔，可去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ 。設備緊湊而實用，使用起來舒適，並可輕鬆存放在最小的空間中。 SC 1 Multi & Up 只需 30 秒即可準備使用，並由於可拆卸水箱，輕鬆補充水位，無需長時間等待或中斷。可更換的除垢濾芯確保自動除垢，產品使用壽命是普通產品的五倍。 LED 燈光顯示與控制面板使操作簡單輕鬆，各種模式（如加熱、準備就緒、蒸汽模式和更換濾芯 ）均在顯示中顯示。

特點和好處
蒸氣清洗機 SC 1 Multi & Up: 創新且極具多功能性的 4 合 1 應用
創新且極具多功能性的 4 合 1 應用
設備的創新設計允許其作為多功能 SC 1 Multi 手持蒸汽清潔機使用，或作為 SC 1 Multi & Up 的 3 合 1 蒸汽拖把，得益於隨附的 EasyFix Large 地板噴嘴套件。 獨特的 3 合 1 概念提供三種不同的拖把位置，讓您隨時選擇最佳拖把配置。 上部：在家具下最大靈活性和偶爾蒸汽清潔。
蒸氣清洗機 SC 1 Multi & Up: 緊湊且實用的設備設計
緊湊且實用的設備設計
中部：在家具下具有良好的靈活性和舒適的重量感。 下部：設備在手中輕如羽毛，並且可以自立以便於短暫休息。 主機方便收納也快速上手使用
蒸氣清洗機 SC 1 Multi & Up: 不間斷蒸氣和除垢濾芯
不間斷蒸氣和除垢濾芯
得益於緊湊的設計，操作簡便。 智能除垢濾芯會自動去除水中的水垢，顯著延長設備的使用壽命。 符合人體工程學的形狀使清潔過程輕鬆自如。
LED 燈光顯示與控制面板
  • 操作簡便，無需任何體力勞動，
  • 只需輕輕點擊控制面板一次即可啟動蒸汽。
  • 易於理解的燈光顯示顯示以下模式：加熱、準備就緒、蒸汽模式和需要更換 濾芯 。
短加熱時間
  • 加熱時間僅為30秒，器件即可立即使用。
EasyFix Large 地板噴嘴配有靈活的接頭和魔術貼固定系統，適合地面清潔布
  • 得益於 EasyFix Large 地板噴嘴， SC 1 Multi & Up 在最低設備位置時可以自立，並直接與地板噴嘴連接。地板噴嘴還能加快清潔速度。
  • 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布
技術說明

技術數據

補充每缸水的區域性能 (m²) approx. 30
加熱輸出 (W) 1300
電線長度 (m) 5
加熱時間 (min) 0.5
水槽容量(公升) (ml) 200
電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
顏色 白色
淨重 (不含配件) (kg) 1.6
包括包裝的重量 (kg) 2.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 345 x 113 x 190

Scope of supply

  • 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
  • 除垢濾芯: 1 Piece(s)
  • 手持噴頭
  • 地板吸頭: EasyFix Large
  • 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
  • 蒸汽管長度: 0.5 m

設備

  • 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
  • 鉤絨束線帶
蒸氣清洗機 SC 1 Multi & Up
應用領域
  • 硬地板
  • 配件(ORI:水龍頭)
  • 洗手盆
  • 不規則牆面
  • 窗戶和玻璃表面
  • 排氣罩
  • 滾刀
