緊湊的 SC 1 Multi & Up 4 合 1 蒸汽拖把無需化學品，即可迅速清潔家中的深層污垢，可以作為多功能手持蒸汽清潔機使用，也可以透過隨附的 EasyFix Large 地板噴嘴組合成多功能 3 合 1 蒸汽拖把。可在三種不同的設備位置（上、中、下）進行操作，完美適應個別需求。使用 Kärcher 蒸汽清潔機進行徹底清潔，可去除高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ 。設備緊湊而實用，使用起來舒適，並可輕鬆存放在最小的空間中。 SC 1 Multi & Up 只需 30 秒即可準備使用，並由於可拆卸水箱，輕鬆補充水位，無需長時間等待或中斷。可更換的除垢濾芯確保自動除垢，產品使用壽命是普通產品的五倍。 LED 燈光顯示與控制面板使操作簡單輕鬆，各種模式（如加熱、準備就緒、蒸汽模式和更換濾芯 ）均在顯示中顯示。