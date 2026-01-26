蒸氣清洗機 SC 3 Deluxe
只需 30 秒便完成預熱， SC 3 Deluxe 備有 LED 照明環及完美的配件存儲倉，可持續補充水箱，實現清潔無中斷。
SC 3 Deluxe 蒸氣清洗只需 30 秒便能完成預熱，並有效消滅硬質表面高達 99.999% 的病毒及 99.99% 的常見家居細菌，機器上附設存儲倉，可以簡單便捷地存儲配件、軟管及電綫。其他功能包括集成式除垢濾芯、實現無間斷清潔的可持續補充水箱，用於顯示運行模式的 LED 照明環，以及用於清除磁磚、爐灶、排風罩、縫隙和接縫中頑固污垢的各種配件。本機器還配有 EasyFix 地板噴嘴，接頭靈活符合人體工學，薄片技術可以實現完美的清潔效果。方便的挂鈎裝置可將地板清潔布毫不費力地安裝到地板噴嘴上，並輕鬆取下，過程中可避免接觸到污垢。兩檔蒸氣調節可始終確保蒸氣流量與所清潔表面及污垢量相匹配。
特點和好處
短加熱時間加熱時間僅為30秒，器件即可立即使用。
方便的配件存儲和停車位置。方便存放附件、延長管、電纜和蒸氣軟管。 停放位置有助於在休息時放置地板清潔噴頭。
不間斷蒸氣和除垢濾芯罐可以隨時輕鬆地重新填充 - 無停止蒸氣，無需工作中斷。 智能除垢濾芯會自動去除水中的水垢，顯著延長設備的使用壽命。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定
- 憑藉高效的清潔技術，優秀清潔效果讓家中不同的硬質地板更衛生更乾淨
- 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布
- 人體工學，有效的清潔與全地板接觸，無論用戶的高度，由於靈活的噴頭接頭。
多功能配件
- 使用地板噴頭，手動噴頭，圓形刷子等有效清潔不同表面。
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
兩級蒸氣流量控制
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
開/關主機電源開關
- 開關簡單
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 75
|加熱輸出 (W)
|1900
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 3.5
|電線長度 (m)
|4
|加熱時間 (min)
|0.5
|水槽容量(公升) (l)
|1
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.3
|包括包裝的重量 (kg)
|5.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌） / ³⁾ 根據內部測試，在水硬度為 20 °dH 和碳酸硬度為 15 °dH 的情況下，產品使用壽命延長的最小倍數。
Scope of supply
- EasyFix通用地板清潔布: 1 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢濾芯: 1 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 電動刷
- 黃銅刷
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在設備上（兩檔位）
- 水箱: 可以在需要時重新填充
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.2 m
- 綜合式on/off開關
- 儀器上的配件存放
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀
- 瓷磚接縫