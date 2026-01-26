SC 3 Deluxe 蒸氣清洗只需 30 秒便能完成預熱，並有效消滅硬質表面高達 99.999% 的病毒及 99.99% 的常見家居細菌，機器上附設存儲倉，可以簡單便捷地存儲配件、軟管及電綫。其他功能包括集成式除垢濾芯、實現無間斷清潔的可持續補充水箱，用於顯示運行模式的 LED 照明環，以及用於清除磁磚、爐灶、排風罩、縫隙和接縫中頑固污垢的各種配件。本機器還配有 EasyFix 地板噴嘴，接頭靈活符合人體工學，薄片技術可以實現完美的清潔效果。方便的挂鈎裝置可將地板清潔布毫不費力地安裝到地板噴嘴上，並輕鬆取下，過程中可避免接觸到污垢。兩檔蒸氣調節可始終確保蒸氣流量與所清潔表面及污垢量相匹配。