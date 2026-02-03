蒸氣清洗機 SC 3 EasyFix Premium
30秒的加熱時間可以實現不間斷的清潔：SC 3 EasyFix Premium蒸氣清洗機配有地毯滑翔機，永久性可重新裝滿的水箱，除垢筒，EasyFix地板噴嘴和配件。
經過短暫的等待，它已準備就緒：SC 3 EasyFix Premium蒸氣清洗機僅需30秒即可加熱。它的永久可重新裝滿的水箱和自動除垢盒也節省時間。 SC 3 EasyFix Premium可在所有硬質表面上產生出色的無化學成分 - 無論是瓷磚，爐盤，排氣罩還是最小的間隙：徹底清潔可從常見家用硬表面（包括頑固污垢）中清除99.99％¹⁾的常見家庭細菌。靈活的EasyFix地板噴嘴保證了優秀的人體工程學設計，薄片技術確保了完美的清潔效果。由於採用了方便的魔術貼系統，微纖維地板布可以很容易地連接到地板噴嘴上，而無需再接觸污垢。 SC 3 EasyFix Premium的擴展配件套件可確保更有針對性的除污。包含在包裝內的地毯配件也可用於輕鬆地清理地毯。使用兩級蒸氣調節，蒸氣強度可以適應表面和污垢。配件存儲和地面噴嘴的停放位置圍繞設備包裝。
特點和好處
短加熱時間加熱時間僅為30秒，器件即可立即使用。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定得益於高效的薄片技術，在家中各種硬地板上獲得最佳清潔效果。 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布 人體工學，有效的清潔與全地板接觸，無論用戶的高度，由於靈活的噴頭接頭。
不間斷蒸氣和除垢濾芯罐可以隨時輕鬆地重新填充 - 無停止蒸氣，無需工作中斷。 由於智能除垢筒，水垢被自動去除。
多功能配件
- 使用地板噴頭，手動噴頭，圓形刷子等有效清潔不同表面。
- 鋪地毯的地板很容易為地毯機帶來新的生機。
地面清潔布和高質量超細纖維製成的手套用於手動噴嘴
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
兩級蒸氣流量控制
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
配件可存儲在機身上，地扒可停駐在機身上
- 配件可存儲，不使用時地扒可停駐在機身上
開/關主機電源開關
- 開關簡單
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 75
|加熱輸出 (W)
|1900
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 3.5
|電線長度 (m)
|4
|加熱時間 (min)
|0.5
|水槽容量(公升) (l)
|1
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|3.1
|包括包裝的重量 (kg)
|5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）
Scope of supply
- 微纖維地板擦拭布: 2 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢濾芯: 1 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1
- 大圓刷
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
- 地毯滑翔器
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在手柄上（兩步）
- 水箱: 可以在需要時重新填充
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2 m
- 綜合式on/off開關
應用領域
- 梳洗地毯
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀