經過短暫的等待，它已準備就緒：SC 3 EasyFix Premium蒸氣清洗機僅需30秒即可加熱。它的永久可重新裝滿的水箱和自動除垢盒也節省時間。 SC 3 EasyFix Premium可在所有硬質表面上產生出色的無化學成分 - 無論是瓷磚，爐盤，排氣罩還是最小的間隙：徹底清潔可從常見家用硬表面（包括頑固污垢）中清除99.99％¹⁾的常見家庭細菌。靈活的EasyFix地板噴嘴保證了優秀的人體工程學設計，薄片技術確保了完美的清潔效果。由於採用了方便的魔術貼系統，微纖維地板布可以很容易地連接到地板噴嘴上，而無需再接觸污垢。 SC 3 EasyFix Premium的擴展配件套件可確保更有針對性的除污。包含在包裝內的地毯配件也可用於輕鬆地清理地毯。使用兩級蒸氣調節，蒸氣強度可以適應表面和污垢。配件存儲和地面噴嘴的停放位置圍繞設備包裝。