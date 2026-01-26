SC 4 EasyFix 蒸氣清潔機提供極大的便利性，配備內置電線收納區、配件存儲隔層和地板噴嘴的停放位置。 EasyFix 地板噴嘴因其柔軟的關節保證出色的人體工學，而 lamella 技術則可實現閃亮乾淨的效果。使用方便的掛鉤和環扣系統，地板清潔布可以快速且輕鬆地固定在地板噴嘴上，無需接觸污垢即可輕鬆移除。透過兩級蒸汽調節，蒸汽強度可根據表面和污垢程度進行調整。豐富的配件將使瓷磚、爐灶、排氣罩，甚至最微小的間隙迅速展現如新的光澤，徹底去除各種頑固污漬。可持續補充和可拆卸的水箱讓您能夠不間斷地進行清潔。 SC 4 EasyFix 無需化學品進行清潔，幾乎可以在家中的任何地方使用。利用卡赫蒸氣清潔機進行徹底清潔，能從典型家用硬表面上去除 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的各種常見家庭細菌 ²⁾ 。