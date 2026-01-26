蒸氣清洗機 SC 4 EasyFix
方便且不間斷的蒸氣清潔：搭配 SC 4 EasyFix 蒸氣清潔機、EasyFix 地板噴嘴和可持續補充、可拆卸的水箱。
SC 4 EasyFix 蒸氣清潔機提供極大的便利性，配備內置電線收納區、配件存儲隔層和地板噴嘴的停放位置。 EasyFix 地板噴嘴因其柔軟的關節保證出色的人體工學，而 lamella 技術則可實現閃亮乾淨的效果。使用方便的掛鉤和環扣系統，地板清潔布可以快速且輕鬆地固定在地板噴嘴上，無需接觸污垢即可輕鬆移除。透過兩級蒸汽調節，蒸汽強度可根據表面和污垢程度進行調整。豐富的配件將使瓷磚、爐灶、排氣罩，甚至最微小的間隙迅速展現如新的光澤，徹底去除各種頑固污漬。可持續補充和可拆卸的水箱讓您能夠不間斷地進行清潔。 SC 4 EasyFix 無需化學品進行清潔，幾乎可以在家中的任何地方使用。利用卡赫蒸氣清潔機進行徹底清潔，能從典型家用硬表面上去除 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的各種常見家庭細菌 ²⁾ 。
特點和好處
可連續充裝，可拆卸水箱無中斷清洗，方便注水。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定得益於高效的薄片技術，在家中各種硬地板上獲得最佳清潔效果。 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布 人體工學，有效的清潔與全地板接觸，無論用戶的高度，由於靈活的噴頭接頭。
一體式電纜存放倉安全存放電纜和其他配件。
多功能配件
- 使用地板噴頭，手動噴頭，圓形刷子等有效清潔不同表面。
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
兩級蒸氣流量控制
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
配件可存儲在機身上，地扒可停駐在機身上
- 配件可存儲，不使用時地扒可停駐在機身上
開/關主機電源開關
- 開關簡單
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 100
|加熱輸出 (W)
|2000
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 3.5
|電線長度 (m)
|4
|加熱時間 (min)
|4
|鍋爐容量 (l)
|0.5
|水槽容量(公升) (l)
|0.8
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.1
|包括包裝的重量 (kg)
|6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）
Scope of supply
- EasyFix通用地板清潔布: 1 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢粉末: 3 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在手柄上（兩步）
- 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.2 m
- 綜合式on/off開關
- 儀器上的配件存放
Videos
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀