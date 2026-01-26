清潔和熨燙？全面使用蒸氣！對於 Kärcher SC 5 EasyFix ，這絲毫不是問題。因為這款同級中最強大的蒸汽清潔機（ 4.2 巴蒸汽壓力）還附帶了連接蒸汽壓力熨斗的選項。 Kärcher 蒸汽清潔機進行徹底清潔，可將典型家庭硬面容易清潔 99.999% 的病毒和 99.99% 的常見家庭細菌 ¹⁾ 。使用各種配件，瓷磚、爐灶、排油煙罩，甚至最小的縫隙都將變得一塵不染，無論是輕微還是頑固污垢。 EasyFix 地板噴嘴帶有柔性接頭，可實現符合人體工程學的操作。翼片技術保證完美的清潔效果。地板清潔布可以輕鬆安裝到地板噴嘴上，並且無需接觸污垢即可輕鬆取下。 VapoHydro 功能可以通過加熱水更輕鬆地去除頑固污垢。蒸汽強度可以根據表面和污垢進行調節。可取下的水箱可永久添加水 — 進行不間斷的清潔。額外附加功能：集成的電纜儲存隔間、配件儲物隔間、地板噴嘴停放位置。