蒸氣清洗機 SC 5 EasyFix Iron Plug
強大而多功能：配有 4.2 巴蒸汽壓力和蒸汽壓力鐵連接的 SC 5 EasyFix 蒸汽清潔機。包括 VapoHydro 功能、可永久添加水的水箱和 EasyFix 地板噴嘴。
清潔和熨燙？全面使用蒸氣！對於 Kärcher SC 5 EasyFix ，這絲毫不是問題。因為這款同級中最強大的蒸汽清潔機（ 4.2 巴蒸汽壓力）還附帶了連接蒸汽壓力熨斗的選項。 Kärcher 蒸汽清潔機進行徹底清潔，可將典型家庭硬面容易清潔 99.999% 的病毒和 99.99% 的常見家庭細菌 ¹⁾ 。使用各種配件，瓷磚、爐灶、排油煙罩，甚至最小的縫隙都將變得一塵不染，無論是輕微還是頑固污垢。 EasyFix 地板噴嘴帶有柔性接頭，可實現符合人體工程學的操作。翼片技術保證完美的清潔效果。地板清潔布可以輕鬆安裝到地板噴嘴上，並且無需接觸污垢即可輕鬆取下。 VapoHydro 功能可以通過加熱水更輕鬆地去除頑固污垢。蒸汽強度可以根據表面和污垢進行調節。可取下的水箱可永久添加水 — 進行不間斷的清潔。額外附加功能：集成的電纜儲存隔間、配件儲物隔間、地板噴嘴停放位置。
特點和好處
VapoHydro水功能向蒸氣中加入熱水。 污垢更容易去除，簡單地沖走。 以獲得更好的清潔效果。
地板清潔設置EasyFix，在地板噴頭上安裝彈性接頭，便於地板清潔布的魔術貼固定得益於高效的薄片技術，在家中各種硬地板上獲得最佳清潔效果。 由於採用了魔術貼系統，非接觸式布料更換時不會接觸到污垢，並且便於連接地板清潔布 人體工學，有效的清潔與全地板接觸，無論用戶的高度，由於靈活的噴頭接頭。
可連續充裝，可拆卸水箱用於不間斷的清洗和方便的注水。
多功能配件
- 地面噴嘴，手持噴嘴，圓刷等等，適用於所有表面。
地板清潔布和手動噴嘴蓋
- 徹底清潔結果，改善污垢清除和拾起。
蒸氣噴槍上設有兒童鎖
- 孩童安全鎖可靠保護主機被孩童使用
四級蒸氣流量調節
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
配件可存儲在機身上，地扒可停駐在機身上
- 配件可存儲，不使用時地扒可停駐在機身上
On/Off 開關
- 開關簡單
一體式電纜存放倉
- 安全存放電纜和其他配件。
技術說明
技術數據
|測試證書¹⁾
|殺死多達99.999％的冠狀病毒和99.99％的細菌
|補充每缸水的區域性能 (m²)
|approx. 150
|加熱輸出 (W)
|2250
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 4.2
|電線長度 (m)
|6
|加熱時間 (min)
|3
|鍋爐容量 (l)
|0.5
|水槽容量(公升) (l)
|1.5
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|6
|包括包裝的重量 (kg)
|8.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。 / ²⁾ 使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）
Scope of supply
- EasyFix通用地板清潔布: 1 Piece(s)
- 給手持噴頭用的微纖維套布: 1 Piece(s)
- 除垢粉末: 3 Piece(s)
- 點射噴頭
- 手持噴頭
- 圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 地板吸頭: EasyFix
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸汽管長度: 0.5 m
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在設備（4級）
- 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.3 m
- 金屬接頭
- 綜合式on/off開關
- VapoHydro水功能
- 儀器上的配件存放
應用領域
- 硬地板
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀