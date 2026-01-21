Kärcher SV 7蒸氣吸塵機結合了蒸氣清潔機的優點和水過濾吸塵機的強大功能。例如，它在一個簡單的過程中能吸走污垢，濕擦地板和隨後快速吸乾。這個全方位設備和配件都適合任何家庭，方便，快速，無需使用化學劑。