蒸氣吸塵機 SV 7
SV 7 – 3合１清潔組合，包含：蒸氣清洗，蒸氣吸塵，真空吸塵等功能，提供了多功能選撰在一設備上。
Kärcher SV 7蒸氣吸塵機結合了蒸氣清潔機的優點和水過濾吸塵機的強大功能。例如，它在一個簡單的過程中能吸走污垢，濕擦地板和隨後快速吸乾。這個全方位設備和配件都適合任何家庭，方便，快速，無需使用化學劑。
特點和好處
3合1設備一個程序中蒸、吸塵和吸乾。
多重過濾系統水，粗污垢，泡沫和HEPA過濾器（EN 1822：1998）甚至隔除最小的顆粒。
方便的地面噴嘴快速和簡單的轉換，適用於所有硬地板和地毯的3種不同應用。
操作簡單
- 抽吸功率可以在手柄上控制並且蒸汽流在裝置上調節。
4重吸力控制
- 吸力可以單獨調整到表面和污垢。
5級蒸氣量控制
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
不停的蒸汽
- 水缸可以快速及方便地重新灌裝，以便不間斷使用。
一體式電纜存放倉
- 最佳的電纜存儲空間節省設備存儲。
孩童安全鎖
- 鎖定蒸氣功能以防止不當使用。
應用範圍廣泛
- 具有廣泛附件的多功能設備非常適合在家中使用，而不使用化學劑。
技術說明
技術數據
|最大功率 (W)
|2200
|水容鍋爐 (l)
|0.45
|最高蒸汽壓力 (bar)
|max. 4
|進水過濾器 (l)
|1.2
|吸塵 (mbar/kPa)
|210 / 21
|電線長度 (m)
|6
|加熱時間 (min)
|5
|蒸氣排放量 (g/h)
|65
|過濾器系統
|多重過濾系統
|加熱輸出 (W)
|1100
|永久性的補充
|附加的吸塵量 (l)
|0.6
|淨重 (不含配件) (kg)
|9.4
|包括包裝的重量 (kg)
|15.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- HEPA 濾芯类型: HEPA過濾器（EN 1822：1998）
- 地板配件帶有蒸氣吸塵功能: 三種不同的應用，硬地板和地毯和兩個0.5米長的蒸氣吸管
- 手動噴嘴帶蒸氣吸塵功能: 可與適合窗口用的噴嘴（大和小），刷子附件或毛巾布組合
- 蒸氣吸塵細節噴嘴: 可以與一個擴展件和圓刷（4種不同的顏色）一起用
- 室內裝飾噴嘴（小和大）
- 縫隙噴嘴，家具刷
- FoamStop消泡劑
- 量杯，清潔刷，配件包
- 玻璃噴嘴，小型和大型
- 圓刷套裝
- 刷頭替換件
- 附有手把的蒸氣管
設備
- 孩童安全鎖
- 安全閘門
- 蒸氣量調節: 在設備（五檔調節）
- 吸力強度調節: 在手柄（四段調節）
- 雙水箱系統
應用領域
- 配件(ORI:水龍頭)
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀